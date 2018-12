Csontsoványra éheztették, és a lépcső alá zárták az 5 éves kisfiút a mostohaszülők

Csaknem halálra éheztette 5 éves mostohafiát egy hétgyermekes édesanya a texasi Spring városában. A 37 éves Tammi Bleimeyert 2014-ben saját 16 éves fia adta fel a rendőrségen. A nő testileg és lelkileg is folyamatosan bántalmazta az akkor 5 éves Jordant, akinek pelenkát kellett hordania, és egy lépcső alatti kis tárolóban kellett aludnia. Az esetet emiatt több lap is a Harry Potter történetéhez hasonlította.

Az ügyben most született meg az édesanya ítélete: a nő 28 év börtönbüntetést kapott. A bíróságon gyomorforgató részletek derültek ki a gyerek bántalmazásának mikéntjeiről. Kiderült például, hogy Jordan mindössze 13 kilogrammos volt, amikor megmentették, annyira alultáplált volt, hogy ha nem viszik kórházba, csak napjai lettek volna hátra. Az orvosok állítólag a Holokauszt-túlélőkhöz hasonlították, annyira le volt fogyva. Sohasem ehetett a családdal, mostohaanyja naponta egyetlen szelet kenyeret adott neki, de volt, hogy azt is elvette, ha nem ette meg elég gyorsan. Ezen kívül folyamatosan verte is, testét púpok és zúzódások borították. Amikor vendégek jöttek, az apa begyógyszerezte a kisfiút, hogy ne tudjon segítséget kérni. A férj 2016-ban 15 évet kapott.

Amikor az egyik fiú jelentette a rendőrségen a bántalmazást, az anya a bántalmazott gyerekkel együtt megszökött a rendőrök elől. Végül a mobiltelefonja alapján tudták bemérni a tartózkodási helyét: egy közeli motelban húzta meg magát, itt törtek rá a rendőrök. Tammi Bleimeyer ekkor 6 hónapos terhes volt.

Jordan Bleimeyer most kilenc éves, a hírek szerint jól van, és visszakerült vér szerinti édesanyjához. Arról, hogy az anyuka miért adta örökbe, a lapok nem számoltak be. A bíróságon a kegyetlen házaspár két gyermeke is tanúskodott. A hatóságok mint a hét gyermeket elvették a szülőktől.

(The Sun)