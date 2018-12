64 éves szerelmeslevelet találtak egy szupermarketben

Hatvannégy éves szerelmeslevélre bukkantak a georgiai Daltonban egy Walmart áruházban, méghozzá a földön. Egyelőre senki sem tudja, hogyan kerülhetett oda az 1954. július 30-án kelt levél, de a dolgozók feltett szándéka, hogy megtalálják a feladót vagy a címzettet.

A levelet egy bizonyos Max írta a szerelmének, Martha Youngnak.

– áll a levélben, amiből egyebek mellett az is kiderül, hogy Max 15 napon belül utazott haza a szerelméhez, és azt tervezte, hogy megkéri a kezét a lány szüleitől.

Dec. 12 (UPI) -- Workers at a Georgia Walmart are trying to find the owners of a 64-year-old love letter found on the floor of the store. Jennifer Hendrix, an employee at the Walmart store in Dalton, said a coworker named Dakota found the letter inside the store before he was deployed recently by the National Guard.