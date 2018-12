50 évesen lett édesanya, most először töltheti otthon a karácsonyt a kisfiával

Wendy Lewis 2013-ban találta meg élete párját. Nagyon szeretett volna teherbe esni, ám Wendy ekkor már 46 éves volt, az orvosai pedig közölték vele, hogy policisztás petefészek-betegsége miatt nagyon kicsi az esélye annak, hogy ez természetes úton sikerülhet neki. A nő azonban nem adta fel. Végül 49 éves korában sikerült teherbe esnie orvosi segítséggel.

Ezzel azonban nem értek véget a megpróbáltatások. Az orvosok a terhesség során preeclampsiával diagnosztizálták Wendyt, emiatt császármetszést kellett végrehajtani rajta, amikor a baba mindössze 29 hetes volt. A kisfiú, James életéért hosszú heteken keresztül küzdöttek az orvosok. Mindössze 822 grammal született, sokáig lélegeztetőgépen tartották. A baba az első karácsonyát is a kórházban töltötte.

A kezeléseknek köszönhetően azonban James felépült, és idén karácsonykor végre együtt ünnepelhet a kis család. Wendy elmondása szerint ez a legnagyobb ajándék, amit csak el tud képzelni magának:

– nyilatkozta a lelkes édesanya.

