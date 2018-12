11 év után fogadták örökbe a 17 éves lányt

Múlt hónapban az illinois-i, 17 éves Scarlet saját örökbefogadási meghallgatásán együtt ünnepelhetett új családjával, miután a gyámhivatal úgy döntött, helyt ad Patty és Mike örökbefogadási kérelmének, akik úgy döntöttek, befogadják családjukba a fiatal lányt.

Patty és Mike a Good Morning Americának elmondta, hogy eredetileg egy 6–10 éves gyermek örökbefogadását tervezték, de amikor májusban részt vettek egy örökbefogadást intéző szervezet programján, nagyon szimpatikussá vált számukra a 17 éves Scarlet.

Szándéknyilatkozatot küldtek az örökbefogadást Children’s Bureau Inc.-nek, akik elküldték nekik Scarlet háttéranyagát. Patty elmondta, hogy a lány „nagyon durva életet élt”. „Ő a legerősebb ember, akit ismerek, nem tudom, hogy bárki végig tudta volna ezt csinálni. Nem akarom részletesen elmagyarázni, hogy min ment át, de olyan dolgokról van szó, amiket egyetlen gyermeknek sem lenne szabad megtapasztalnia.”

