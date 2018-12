15 éves fiú mentette ki családját a tűzből

Csak a 15 éves Donoven lélekjelenlétén múlt, hogy családja nem égett bent a wisconsini Muskegóban álló családi házukban, amikor az egy éjjel lángra kapott. A hősként ünnepelt fiú mozgássérült édesanyját, vak nagynénjét és húgát is kimentette a lángok közül, sőt még a két macskáért is visszament.

Mike Wojnowski, a helyi tűzoltóság vezetője szerint a tűz Lorri Kurer, az édesanya oxigénpalackjánál keletkezett, amit a nő egy párnával akart elfojtani, de a lángok átterjedtek a párnára, majd a nő ruhájára és pár pillanattal később már az emeletet nyaldosták a lángok.

A 15 éves Donoven nem tétovázott, kerekesszékes édesanyját, vak nagynénjét és húgát is kihozta az égő házból. A fiú ekkor tárcsázta a 911-et, majd még arra is maradt ideje, hogy a család két macskájáért visszamenjen, de azokat nem találta meg.

A 15-year-old boy led his family to safety when their house went up in flames, and he's being hailed as a hero. Lorri Kurer fell asleep with her kids Sunday night after watching a movie in their Muskego, Wis., home, a Milwaukee Fox affiliate reported.