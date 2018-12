Banánokra ír bátorító üzeneteket az iskola büfés nénije

Stacey Truman kétgyermekes édesanya, aki a Virginia Beach-i Kingston Általános Iskola menzáján dolgozik. Minden reggel hajnalban kel, hogy motivációs üzeneteket, bátorító szavakat írjon azokra a banánokra, amiket majd napközben megkapnak az iskolások.

„A gyerekeknek motivációra van szükségük … jó dolgokat kell hallaniuk – mondta Truman a Good Morning Amerika adásában. – Hallaniuk kell ezeket, mert minden szükségük van inspirációra.”

Az üzenetek széles skálán mozognak az egész egyszerű „Mosolyogj!”-tól, a kicsit tartalmasabb „Kövesd az álmaidat!”-on keresztül a mély „Ha először nem sikerül, próbáld újra” tanácsig, melyek egytől egyig egy szép, sárga káliumadag tetejére írva jutnak el a diákokhoz.

Stacey először csak a saját lányainak írt pozitív gondolatokat az ebédre csomagolt banánokra. A GMA-nak elmondta, hogy két munkája is van, gyermekeit ritkán látja, ezért így üzent nekik. „Volt, hogy egy hétig nem láttam őket – mesélte könnyeivel küszködve. – Azért írtam az üzeneteket, hogy tudják, mennyire szeretem őket.”

A lányoknak bejöttek a motivációs banánok és ők javasolták édesanyjuknak, hogy csinálhatná ezt nagyban, mert az iskolásoknak is jól jönne egy-egy adag pozitív üzenet. Így kezdődött el a már hagyománnyá vált üzengetés, amit a gyerekek az iskolában csak „beszélő banán”-ként emlegetnek.

Amikor a Dole banántermelő cég hallott Stacey kezdeményezéséről, több mint 500 darab banánt küldtek az általános iskolába.

"For all you do we want to do a little something for you..." ♥️🍌



Cafeteria Manager Stacey Truman writes positive messages on bananas for her kids and now we have a little special something for her! https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/nxF3HR4iyT