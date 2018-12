36 óra alatt szerveztek álomesküvőt a halálos beteg menyasszonynak

A 36 éves Tasha Burton november 27-én költözött be a hospice-házba, majd november 28-án férjhez ment gyermeke apjához, Daniel Corley-hez. A pár már három éve volt együtt, közben született egy fiuk, aki most 19 hónapos. Az anyánál 2017 októberében diagnosztizálták a vastagbélrákot, ami az orvosi kezelések ellenére hamar áttétet képzett a nő tüdején, máján és nyirokcsomóiban. Végül az orvosok azt mondták neki, hogy csupán két hete van hátra.

Ekkor Tasha legjobb barátja, Kat Leyden elhatározta, hogy álomesküvőt szervez a párnak. Ehhez a Facebookon vette fel a kapcsolatot az Esküvő Kívánságra Alapítvánnyal, a szervezésben pedig a barátok és a családtagok segítettek szinte erejükön felül.

A terminally-ill mother has died just days after friends organised her dream wedding in just 36 hours. Tasha Burton, 36, was admitted to a hospice on 27 November at 10am and at 1pm on 28 November she and fiance, Daniel Corley, walked down the aisle.