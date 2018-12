Rengeteg támadás érte a brokkolirajongó kislány családját

Egy magyar kislány, Zoé az internet legújabb sztárja. A két és fél éves kislány azzal vált világhírűvé, hogy kortársaival ellentétben nem rajong a csokoládéért, ellenben él-hal a brokkoliért. Édesanyja egy videót is készített arról, ahogyan Zoé az édességet durcásan eltolja magától, a brokkolit viszont örömmel befalja. Ez a videó azóta már 35 millió megtekintés felett jár a Facebookon, de más felületeken is megosztották. A szülőket még egy virális videók menedzselésére szakosodott cég is felkereste az Egyesült Államokból, és üzleti alapú együttműködést ajánlottak nekik.

Az imádni való felvételért azonban nincs mindenki oda. A Blikk arról ír, hogy a szülőket rengeteg támadás is érte hozzászólók részéről.

Sokan azzal vádoltak a kommentelők közül, hogy mi biztos betanítottuk ezt a kislányunknak, esetleg vasszigorral neveljük őt, de erről szó sincs! Az édes ízeket egészen pici korától egyszerűen nem kedveli. Olyannyira, hogy a palacsintát is csak üresen hajlandó megenni, és a Mikulástól is inkább játékot kért csokifigurák helyett

– mondta az édesanya a lapnak, majd hozzátette: a gyerek még a gyümölcsök terén is válogatós, az igazi kedvencei ugyanis a zöldségek, pedig a családban senki sem vegetáriánus.

Az anyuka azt is elmesélte, mi vezetett a videó elkészítéséhez. Elmondása szerint éppen ebédet főzött, amikor egy névnapi csokoládéból megkínálta a kislányt. Ezt nem fogadta el, a levesbe szánt brokkolinak azonnal nekilátott.

Családi, baráti „használatra” csináltam a filmet. Amikor érkeztek a kommentek, azt hittem, csak az ismerősök írtak. Ekkor szúrtuk ki, hogy bizony mindenki számára publikus a videónk

– mondta az anyuka.