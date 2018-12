Köszönőlevelet írt a rendőröknek az otthonról elszökött kislány, amiért megtalálták

Megható levelet írt a rendőröknek és édesanyjának egy nyolcéves kislány azután, hogy elszökött otthonról, és eltévedt az erdőben, ahol később szerencsésen megtalálták.

A kézzel írt levélben a kislány bűnbánóan bocsánatot kér azért, amiért eltűnésével rabolta a rendőrök idejét, és megijesztette szüleit és nővérét is. „Nagyon rosszul érzem magam emiatt” – írja.

Emellett köszönetet is mond a cheshire-i rendőrségnek, amiért vigyáznak az emberekre, és megígéri, hogy soha többet nem fog ilyet tenni.

We’ve just received this lovely letter from a young lady aged 8. Forgiveness on our part is not required here, but if you’re reading this we offer it nonetheless and thank you for your kind words which mean so much to us. Have a safe and happy end to the year pic.twitter.com/FteFMsM20l