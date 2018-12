Lemondta a babaváró partit, mert a barátai kinevették a babának szánt nevet

Lemondta a babaváró partit egy amerikai édesanya, miután a családtagjai és barátai állítólag kérdőre vonták, amiért Squire Sebastian Senatornak szeretné elnevezni a gyerekét (a squire fegyverhordozót jelent, a senator meg, ugye, szenátort) – írja a Fox News.

Az édesanya egy dühös Facebook-bejegyzésben közölte hozzátartozóival, hogy lemondja az eseményt. Ez a bejegyzést aztán eljutott a Redditre, ahol most bárki elolvashatja.

A bejegyzés szerint a meghívottak közül többen is leszólták a háta mögött a baba nevét, az anyuka szerint pedig ezzel egy olyan gyereket „ítélnek el”, aki még meg sem született. Elmondása szerint nem őrült és nem is volt részeg, amikor kitalálta a nevet, egyszerűen arról van szó, hogy a felmenők közt sok „fegyverhordozó és szenátor” volt, a név pedig amúgy is erőt, bőséget, sikert sugároz. A kissé fake-gyanús posztban az anyuka azt is leírja, hogy a gyerek neve „forradalom lesz”, hatására mindent megkérdőjeleznek majd az emberek, és hogy ő nem akar „unalmas nevet” adni a gyerekének. Az anyuka ezenfelül azt is leírta, hogy ez még csak nem is a gyerek teljes, „csak az első neve”, és nem engedi, hogy becézzék majd, mindenkinek így kell majd szólítania.

A Redditen – ezt talán mondanunk sem kell – pontról pontra szétszedték az anyuka bejegyzését. Többen leírták például, hogy a nő hozzátartozói nem a gyereket ítélik el, hanem az anyját, illetve az ő névválasztását. Volt, aki azt tanácsolta: mielőtt nevet ad a gyerekének, képzelje el, milyen lehet felnőni ezzel a névvel. Volt, aki megválaszolta az anyuka költői kérdését („Miért adnék unalmas nevet a gyerekemnek?”), és azt írta: mert máskülönben bántani fogják az iskolában, az állásjelentkezései pedig egyből a kukába kerülnek majd. Volt, aki egyenesen azt írta:

Ez lehet az első gyerek, aki még a születése előtt elszökik otthonról.

Ti mit gondoltok erről?