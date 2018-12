Michelle Obamának öltözött egy kislány az iskolában, és mindenkit lenyűgözött

A nyolcéves Ella-Lorraine Brown is talált egy példaképet, akinek beöltözhetne az iskolai Hősök Napján. Ő Michelle Obamát választotta, ráadásul nem akármilyen frizurával és szettben: egy olyan fénykép alapján öltözött be, amelyen Obama egyetemistaként látható a nyolcvanas években.

@MichelleObama Cultural Heroes Day 2018 finds our daughter celebrating you as a Princeton student. My incredible wife, also a Princeton alum, pulled off the magic with our beautiful, and eager, 8-year old. #MichelleObama #iambecoming #blackgirlmagic #sheroars #blackgirlsrock pic.twitter.com/66Ajga3c0J — Piano Bench (@PBMGLA) November 1, 2018

Ella-Lorraine anyja azt nyilatkozta a Yahoonak, hogy a lányát elvarázsolta a gondolat, hogy bármi lehet belőle az életben. Ráadásul az is segített neki a választásban, hogy az anyja is a Princetonra járt egyetemre, mint Michelle Obama. A kislány arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy a volt first lady nemcsak a férje miatt, hanem saját jogán is sok mindent elért (erről is szól önéletrajzi könyve, amely mostanában jelenik meg magyarul).

Egy korábbi hasonló iskolai napon Ella-Lorraine Bessie Colemannek, az első afroamerikai katonai pilótanőnek öltözött be.