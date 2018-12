Kalapáccsal verték ki a hatéves kisfiú fogait az iskolában

A hatéves Riley Meredith-Morgan jelenleg csak szívószállal tud inni, és csak pépeset tud enni, miután egy erdei iskolai foglalkozás alatt egy kalapáccsal kiütötték két felső metszőfogát. Bár a röntgen felfedte az ínyében a végleges fogainak csíráját, azok lehet, hogy csak hat év múlva fognak kinőni. Addig a kisfiúnak műfogakra lesz szüksége.

Édesanyja, a háromgyermekes, 29 éves Susan most azon háborog, hogy a biztosítói vizsgálat szimpla balesetnek minősítette a kalapácsos incidenst, amiért az iskola azóta sem kért bocsánatot.

A SCHOOLBOY'S mum is fuming after the six-year-old's teeth were knocked out when he was hit in the face with a hammer at school. Riley Meredith-Morgan lost his two upper front teeth when the tool was thrown during an outdoor school forest lesson.