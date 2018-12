Anyaméh-inspirálta hotelszoba REM-gazdag alvásért

Különös szállodai szobákkal várja a nyugodt alvásra vágyó vendégeit a modern apartmanokkal foglalkozó londoni Cuckooz. Az új szobákat az anyaméh inspirálta, amelyekben úgy alhatunk, mint a csecsemők.

A szobák kialakításában részt vettek a Simba alvásszakértői is, akik belsőépítészek segítségével alakították ki az anyaméhre emlékeztető hálószobákat, amelyekben hangulatos világítás, speciális kialakítású rózsaszín falak és csúcstechnológiás matrac segíti a REM-fázisban gazdag alvást.

„Biztos többen észrevették, hogy egy hotelszobákban az első éjszakán nem tudnak rendesen aludni – monjda Hope Bastine alváspszichológus. – A tudósok már 10 éve felfedezték az »első éjszaka hatását«, amikor az egyik félteke öntudatlanul is éjszakai őrzőként viselkedik az új környezet miatt.”

We all crave a good night's sleep every once in a while. If you find yourself envying a baby sleeping soundly with not a worry in the world then fret not, that could be you.