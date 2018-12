Házat kapott egy ismeretlen jótevőtől a nógrádi család, amelyiknek leégett az otthona

Házat vett egy ismeretlen jótevő annak a családnak, amelynek egy hete leégett az otthona a Nógrád megyei Jobbágyiban. Miután az RTL Híradó és több médium – köztük az NLCafé is – bemutatta a történetüket, özönlöttek az adományok.

A háromgyerekes Baranyi család karácsonyra be is költözhet új otthonába, de még most sem tudják elhinni, hogy övék a ház.

Összeborultunk a feleségemmel, és elkezdtünk egymás nyakában sírni örömünkben. A gyerekek kérdezték, hogy apa, anya, mi van? Mondtuk nekik, hogy lesz karácsonyunk

– mondta a családfő.

Az ajándékba kapott házon még rengeteg munka van, önkéntesek segítenek, hogy mielőbb be tudjanak költözni. De nem csak lakásuk lett, hanem rengeteg ajándékot is kaptak a karácsonyfa alá a gyerekek.

Baranyiék azt mondták, annyi adomány érkezett, hogy abból szeretnének adni a környékbeli rászorulóknak is.