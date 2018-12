Decemberi bakancslista tinikkel

1. Napfelkelte Magyarország legmagasabb pontján

Ez talán a legnagyobb áldozattal járó kirándulás az egész családnak, mert nagyon korán hajnalban kell indulni, de ha egyszer mindenki hajlandó rászánni magát egy hajnali ébredésre, akkor emlékezetes kiruccanás lesz. Jó hír, hogy decemberben a leghosszabbak az éjszakák, úgyhogy ezt a programot ilyenkor lehet a legkisebb áldozattal bevállalni. December 28-án például fél nyolckor kel a nap. Már előző este csomagoljunk reggelit magunknak, és a fényképezőgépet se hagyjuk otthon!

2. Szenteste az Andrássy úton

Szentesete vacsora után nem feltétlenül kell átadnunk magunkat a kajakómának, ha nem lakunk túl messze az Andrássy úttól, akkor akár autóba is ülhetünk, és leparkolhatunk valahol, hogy egy jót sétálhassunk. Soha nem olyan hangulatos Budapest, mint december 24-én este nyolc körül, amikor a legtöbben otthon vannak, ezért szinte üresek az utcák, mégis szinte minden házban világítanak az ablakok. Ha csak a tinivel sétálunk, akkor ez egy remek alkalom a beszélgetésre. Ha kistesót is viszünk magunkkal, akkor lehet versenyezni, hogy ki lát először tíz feldíszített karácsonyfát.

3. Közös korcsolyázás, főleg, ha nem tudunk korcsolyázni

Ha mindenki korcsolyázik a családban, akkor ez a program nem lesz annyira érdekes, mint akkor, ha senki, esetleg csak egy-két családtag nem korizott még soha. Garantált hatalmas röhögések, úgyhogy csapatépítésnek se rossz program. Nem szükséges korcsolyára beruházni rögtön, sok helyen kölcsönözhető is. Nyugodtan megpróbálhatja mindenki, baleset általában csak azokat éri, akik azt hiszik, már jól korcsolyáznak.

4. Szendvicskészítés rászorulóknak

Akár közös baráti program is lehet, de amikor elviszik a kész szendvicseket, akkor kísérjük el őket. Soha nem elég korai megtanítani a gyerekeinknek, milyen fontos és milyen felemelő dolog rászoruló embertársainkon segíteni. Húsz szendvicset vagy muffint összedobni igazán nem nagy költség, szépen becsomagolva pedig igazi ajándék. Budapesten nem kell sokat sétálni, hogy jó helyre kerüljön az ajándékunk.

5. Meglepetésreggeli a nagyszülőknél

A nagyszülők mindig várják az unokájukat. Szinte elképzelhetetlen, hogy egy váratlan telefonra nemet mondjanak, és ne fogadjanak minket boldogan. Vegyük rá a tini gyerekünket, hogy közösen készítsünk egy meglepetésreggelit a nagyszülőknek. A srácok imádni fogják, és még az undokságot is képesek lesznek pár órára otthon hagyni a nagyi és a papa kedvéért.

6. Pizzasütés

Elképesztő, mennyire lázba tudja hozni a tini fiúkat is a lehetőség, ha saját pizzát süthetnek. Engedjük át nekik a konyhát, csináljanak mindent ők maguk, a program utáni mosogatással együtt. Pizzát sütni nem akkora ördöngösség, ha nincsenek irreális elvárásaink. Nem valószínű, hogy nápolyi minőségű lesz az első próbálkozás, de hogy mindenkinek ízleni fog, az garantált. Legyen kéznél minél több feltét, szeretnek ilyenkor túlzásba esni.

7. Anti-fogadalomlista az újévre

Írjunk össze minél több vicces vagy komoly dolgot, amit egészen biztosan nem szeretnénk megcsinálni az új esztendőben. Idén se futjuk le a New York-maratont! Esküszünk!

8. Filmmaraton

Meg fogunk lepődni, mennyi elképesztően jó filmet látott már a gyerekünk, amiről mi nem is hallottunk még. Ha egy nap alatt bevállalunk öt filmet közösen, akkor pedig a csodálatát is kivívjuk. Kérjük meg, hogy válogasson olyan filmeket, amiket mi még nem láttunk, de ő fontosnak érzi, hogy megnézzük. Mondja is el, hogy melyiket miért választotta. Elő a pokróccal és a kukoricával, irány a kanapé!