Búvár találta meg a friss házasok elveszett jegygyűrűjét

Csodával határos módon megkerült egy brit házaspár jegygyűrűje, amelyet a nászútjukon, a Nagy-korallzátonyon veszítettek el búvárkodás közben – írja a Yahoo.

A brit Stuart Brown és felesége, Amie Ausztráliában töltötte a mézesheteket, és ha már ott voltak, kipróbálták a búvárkodást is az Agincourt-zátonynál. Hamarosan azonban szomorú fordulatot vett az álomutazás, Stuart ujjáról ugyanis a vízben lecsúszott az 1200 dolláros jegygyűrű. Mivel a víz errefelé kristálytiszta, a szerencsétlen férfi még azt is végignézte, ahogyan a gyűrű egyre csak süllyed a vízben, amikor azonban egy hal elúszott előtte, szem elől tévesztette a pótolhatatlan ékszert.

– nyilatkozta a 27 éves menyasszony.

A házaspár kedveszegetten utazott haza október 31-én, két héttel később azonban kaptak egy csomagot a búvártúrájukat szervező társaságtól. A friss házasok alig hittek a szemüknek: a csomagban az elveszett gyűrű volt, valamint egy üzenet, amiben a társaság vezetője elmagyarázta, hogy az egyik merülés során egy búvár megtalálta az ékszert.

A newlywed who lost his wedding ring snorkeling in the Great Barrier Reef was stunned when it was miraculously found by a scuba diver - more than two weeks later. Stuart Brown and wife Amie, from South Lanarkshire, UK, came to Australia on their honeymoon after tying the knot and signed up to snorkel at the Agincourt reef in Port Douglas, Queensland.