Egy 136 kilós nő úgy ölte meg a barátját, hogy ráült

Meglehetősen bizarr gyilkossági ügyről adtak hírt az amerikai portálok: egy 44 éves, 136 kilós pennsylvaniai nő, Windi Thomas egy eldurvult veszekedés során először egy asztallábbal kezdte ütlegelni nála jóval könnyebb, mindössze 54 kilós barátját, majd ráült a mellkasára, összepréselve ezzel a férfit.

A szintén 44 éves Keeno Butler belehalt a bántalmazásba, halálát a légzési nehézségek, valamint nyaki és mellkasi sérülései okozták – a nő gyakorlatilag agyonnyomta őt. Miután tudatosult benne, hogy mit tett, Thomas maga hívta ki a rendőrséget. A hírek szerint alkoholt fogyasztott a gyilkosság előtt.

Az eset még márciusban történt, előreláthatólag még decemberben megszülethet az ítélet. A Unilad szerint Thomas vádalkut kötött, így 20–40 év helyett „mindössze” 18–36 év börtönbüntetésre számíthat.

Windi Thomas is in Erie County Court today for a preliminary hearing. Police say she admitted to killing her boyfriend. The judge held all charges for court, including criminal homicide. pic.twitter.com/mTFioNnxmi