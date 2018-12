Ingyen adja a gyerekmenüt az étterem, ha a szülők nem mobiloznak ebéd közben

Egy angol étteremlánc sajátos módon szeretné ösztönözni a szülőket, hogy ebéd közben ne használják a mobiltelefonjukat: ingyenételt ad a gyerekeiknek.

A Frankie & Benny’s azután hirdette meg a telefonmentes akcióját, hogy a felmérésükből kiderült: a szülők csaknem ötöde inkább a telefonját nyomogatja ahelyett, hogy beszélgetne ebéd közben. A szülők 23 százaléka elismerte, hogy evés közben akkor is ránéznek a telefonjukra, ha a gyerekük éppen beszél.

Frankie and Benny’s are trialling asking customers to leave their phones in a box? The same Frankie and Benny’s that offer free WiFi? #GMB