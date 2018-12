„Azt mondta, örüljek, hogy feleségül vett, mert úgysem kellenék senki másnak”

Mostanában a csapból is az folyik, hogy házasodni kell, és aki nem él házasságban, az nem is lehet egész ember. Egy nő most őszintén mesél arról, hogy a házasság nem maga a végállomás, és egyáltalán nem garancia a teljes és boldog életre.