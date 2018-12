Mi történik hanuka este egy zsidó családban?

Az ünnep eredete

Nagyjából 2200 évvel ezelőtt a szíriai görögök elfoglalták az akkori Izrael földjét. Antiochus minden zsidót hellenizálni szeretett volna, így elvárta a zsidóktól a Tóra tanulmányozásának befejezését és a zsidó törvények megszegését. Itt azonban nem állt meg, görög istenszobrokat hozatott a jeruzsálemi szentélybe, ezzel megszentségtelenítette azt. A görögök, ellentétben a perzsákkal, nem az összes zsidó elpusztításával akarták eltörölni a zsidó vallást, hanem a zsidókat akarták hellenizálni, beolvasztani. A görögöknek a test sokkal fontosabb volt léleknél, így el akarták érni, hogy a zsidók megtagadják hitüket, ne foglalkozzanak az istenükkel, és térjenek át a többistenhitre.

Egy kisebb zsidó csoport szerveződött, akik ellenálltak a hódítóknak, és kiüldözték őket a Szent Földről. Amikor a zsidó naptár szerint Kiszlév hónap 25-én visszafoglalták a Szentélyt, meg akarták gyújtani a Menóra (hat ágú gyertyatartó) lángját, de csak egyetlen olyan korsó olajat találtak, amit nem szentségtelenítettek meg görögök. Ez a mennyiség csak egyetlen napra volt elegendő, új szent olaj készítéséhez pedig nyolc további napra volt szükség. Ekkor csoda történt, és az egy napra elegendő olaj kitartott nyolc napig, míg az új olaj elkészült. Erre a csodára emlékeznek a zsidók hanukakor, és ennek az eseménynek a tiszteletére gyújtanak gyertyát a speciális nyolcágú hanukai menórában, amit hanukkiának is neveznek.

Az ünnep pár évtizeddel ezelőttig csendes, meghitt megemlékezés volt a csodáról, a fényről.

Minden este egyel több gyertyát gyújtottak és gyújtanak meg azóta is a hukkián, míg az ünnep utolsó estéjén mind a nyolc plusz egy gyertyaláng meggyullad. A plusz egy gyertya az úgynevezett szolgagyertya, vagyis a samesz, amivel a többi gyertyát gyújtják, és nem számít bele a gyertyák számába. Sokan hasonlítják a hanukát a karácsonyhoz, hiszen mindkettő télen van, és mindkettőnek köze van a fényhez. A zsidó gyerekek is kapnak ilyenkor ajándékot, de az a fajta nagy ajándékozási láz, ami az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, igencsak új keletű dolog, és a karácsonyhoz van köze.

Sok zsidó szülő érezte úgy – jellemzően Amerikában –, hogy a karácsonyi csillogás, hatalmas kültéri karácsonyfák, és őrületes ajándékok a zsidó gyerekeknek is hiányoznak, és hogy ne legyen nekik se rossz ebben az időszakban, átvettek pár dolgot a keresztény szomszédoktól. Ajándékot kapni mindig jó! Sok zsidó családban a hanuka mind a nyolc napján adnak valamilyen apró ajándékot a gyerekeknek, de van ahol csak az első vagy az utolsó napon egy nagyobbat. A ajándékozásnak és főleg az adakozásnak fontos szerepet van a zsidó hagyományokban, ami kötődik hanuka ünnepéhez is. A gyerekeknek szokás volt diót, édes fügét vagy mézet adni amikor megtanultak valamit, vagy elkezdtek tanulni egy új dolgot, hogy ezzel is megédesítsék a tanulást. A gyerekek hanuka-pénzt (jiddisül hanukageltet) kaptak. A hanukagelt ma is létezik, de már csokiból készül, és a rászoruló gyerekeknek sem kell a tanáraik megfizetésére költeni.

Mi történik hanuka este egy zsidó családban?

Szokás ilyenkor meghívni a családtagokat, illetve összejönni a barátokkal. Sok közösségi gyerekprogramot, illetve felnőtteknek hanukai bált is szerveznek erre az időszakra. Budapesten van olyan rabbi, aki „szuper rabbiként” Superman jelmezben házhoz megy azokhoz a családokhoz, ahol sok gyerek ünnepel egyszerre, és segít nekik meggyújtani a gyertyákat. De aki kíváncsi a gyertyagyújtásra vagy a hanukai fánkra, az péntek kivételével bármikor megnézheti este a Nyugati téren az óránál.

Általában mindenkinek saját hanukai gyertyatartója van, hogy az abban fellobbanó lángok még nagyobb fényt adjanak. A család és a barátok is meggyújtják a gyertyákat, elmondják a megfelelő áldást, énekelnek. Kisgyerekekkel szokás ilyenkor a trenderlizés, vagyis pörgettyűzés. A pörgettyű egy pici, négyoldalú dobókockára emlékeztető kis játék, aminek mind a négy oldalán más héber betű található, és minden betűnek más a jelentése is. Nun, gimel, hé és pé vagy sin, melyek egy mondat szavainak kezdőbetűi: nész gádol hájá po (vagy sám) – nagy csoda történt itt (vagy ott) – attól függően, hogy Izraelben, vagy a diaszpóra országaiban játsszák. A játékkal el lehet nyerni egymás csokipénzét, így aki szerencsés, egy egész halom csokoládéval gazdagodhat.

Nem éppen diétás időszak, ebben is megegyezik a karácsonnyal.

Szokás ilyenkor olajban sült, olajjal készült ételeket enni. A leggyakoribb a hanukai fánk vagy a latkesznek nevezett, a tócsnihoz igencsak hasonló krumplipalacsinta készítése. Mivel az ünnep nyolcnapos, és nem lehet mindennap fánkot enni, sorra kerül ilyenkor a lángos, a palacsinta, de akár egy jó házi majonézes étel is.

Hanukai fánk:

Hozzávalók:

50 dkg liszt

2 dl langyos tej

2,5 dkg élesztő

5 dkg porcukor

1 kk. só

5 dkg olvasztott vaj

3 tojás sárgája

1 tojás

0,5 dl narancslé

1 narancs reszelt héja

Minden hozzávaló legyen langyos. A lisztet is érdemes megmikrózni egy kicsit, a tojásokat pár órával a dagasztás előtt kivenni a hűtőből. Minden hozzávalót a dagasztógépbe teszünk, és alaposan kidagasztjuk. Dagasztógép hiányában ezt kézzel kell megtennünk. A tésztát langyos helyen duplájára kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk. Fánkokat szaggatunk belőle, a közepébe mélyedést nyomva, ide kerül majd a lekvár. Letakarjuk egy konyharuhával, és hagyjuk még fél órát kelni. A szalag nem attól kerül rá, hogy másodjára lefedjük az olajat, hanem attól, hogy eléggé megkelt a fánk, és soha nem merül félig az olajba! Forró olajban megsütjük.

Nagyon ropogós latkesz

Hozzávalók:

90 dkg burgonya, meghámozva, nagy lyukú reszelőn lereszelve

1 fej apróra vágott vöröshagyma vagy 3 gerezd lereszelt fokhagyma

4 tojásfehérje

2 ek. étkezési keményítő

só, bors

olaj a sütéshez

tetejére tejföl vagy almaszósz

A krumplit egy nagy tál vízben mossuk meg, majd tegyük egy szűrőbe, csepegtessük le, nyomkodjuk ki, végül konyharuhán szétterítve szárogassuk meg, amennyire csak lehet. Keverjük össze a többi hozzávalóval. Forrósítsuk fel a zsírt a serpenyőben, kézzel formázzunk kb. 2 evőkanálnyi adagokat a masszából, kinyomkodva belőle a nedvességet. Közepes lángon oldalanként 3-3 percig süssük. Akkor jó, ha szép barnára pirul kívül.