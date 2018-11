Esküvői ruhában focizott az ifjú feleség Debrecenben

Esküvői ruhában végezte el a DVSC–Vidi kezdőrúgását a hazaiak szurkolópárosa, Szimonetta és Zsolt. Az egyedi nászajándék az újdonsült férj édesapjának ötlete volt.

Az örömapa eredetileg azt tervezte, hogy a szombatra tervezett bajnokira elrabolja a házaspárt az ünnepségről, hogy aztán a debreceni stadionban elvégezzék a kezdőrúgást. Mindezt a násznép kivetítőn nézte volna, ám a meccset vasárnapra halasztották – írja a Bors.

Emiatt picit csalódottak voltunk, de így is nagyon örültünk. Én tizennégy éve bérletes szurkolója vagyok a DVSC-nek, minden hazai meccsre kijárok, a párom pedig korábban focizott, amióta pedig három éve együtt vagyunk, ő is jön velem a debreceni bajnokikra. Sőt már a 11 hónapos kis­fiunkat, Leventét is kivittük egyszer a Mezőkövesd ellen