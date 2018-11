Igazából csak a barátaid fele kedvel téged

Gondolj bele, hány embert mondasz barátodnak. És most felezd meg, mert közülük csak a fele fogja azt mondani, hogy valóban a barátod. Legalábbis egy új kutatásból készült tanulmány szerint nem mindenki a barátunk, akit annak hiszünk.

Az Are You Your Friends’ Friend? Poor Perception of Friendship Ties Limits the Ability to Promote Behavioral Change című tanulmányban publikálták a kutatók azt a kutatást, amelynek keretén belül 84 kísérleti alanyt vizsgáltak. A résztvevők 23-38 év közöttiek voltak és mind ismerték egymást. A kutatók arra kérték őket, hogy sorolják be egymást egytől ötig, ahol az egy azt jelentette, hogy nem ismerik a másikat, az öt pedig azt, hogy a legjobb barátok. A besorolások elemzésekor pedig azt az eredményt kapták, hogy csupán 53 százalékban volt kölcsönös a barátság, pedig 94 százalékos kölcsönösséget vártak volna a résztvevők.

Az új kutatás egybevág azokkal a régebbi barátságkutatásokkal, melyek az elmúlt tíz évben láttak napvilágot, összesen mintegy 92.000 embert vizsgálva. Mindegyikben 34-53 százalékos volt a kölcsönösségi arány. Alex Pentland, a kutatás egyik vezetője szerint ez valószínűleg azért van, mert az emberek nehezen definiálják a barátság fogalmát. Ami az egyiknek már barátság, a másiknak még csak jó ismeretség. Nem lehet megfogni, épp úgy, mint a szépséget és a művészetet, mert nincs egy általános szabály egyikre sem, hanem mindenki a saját egyéni igényei és belső értékei alapján dönti el, hogy mi szép, mi tetszik neki, és ki számít barátnak.

Persze ettől még nem kell most elkezdeni kérdezgetni a barátainkat, hogy mit gondolnak rólunk, mert még a végén tényleg fele annyian maradnak, mint amennyit feltételeztünk eddig. Csak azért hasznos ez a kutatás, hogy esetleg megelőzzön pár keserves csalódást. Most már nyugodtan vállat vonhatunk, ha egy barátunk nem viselkedik barátként, mert valószínűleg csak annyi történt, hogy nincs benne az 53 százaléknyi igaz barát kategóriában.