Kislányként találkoztak egy hajóúton, most a Twitternek köszönhetően találták meg egymást

A Twitternek köszönhetően találkozhatott újra két fiatal lány, akik még gyerekkorukban találkoztak egy hajóúton Hawaiin. A két kislány csak egyetlen napot utazott együtt, de rögtön „örök barátságot” fogadtak – írja a Fox News.

Tizenkét év telt el azóta, és most egyikőjüknek, a 19 éves Brianna Crynak eszébe jutott, hogy szívesen felvenné a kapcsolatot egykori barátnőjével, de még a nevére sem emlékezett. Ehelyett egy közös fotót töltött fel a Twitterre a következő szöveggel:

A bejegyzést két nap alatt több mint 117 ezren retweetelték, és több mint 265 ezren lájkolták. A poszt természetesen hamar eljutott a „címzetthez” is: a képen szereplő másik lány, a 18 éves Heidi „Heii” Tran egy saját fényképpel válaszolt, a kép alá pedig azt írta:

A gyerekkori barátok most újra felvették a kapcsolatot, és azt tervezik, hamarosan személyesen is találkoznak majd.

Heard you were looking for me~ pic.twitter.com/Dz4z1wapRv