A 10 legelviselhetetlenebb dolog egy 15 éves tiniben

Hetekig gondolkodtam, de itt a top tíz utálatos tinidolog.

1. Hormonbajusz

Szegény srácok, nem elég, hogy pattanások csúfítják az arcukat, de ott van még a hormonbajusz is. Kis fekete, vékony szálú bajuszka, ami még semmire sem jó, csak furcsán kinő a még félig kisfiú, félig férfi arcán. Szerencsére sokkal hamarabb leborotválják, mint a mi tinikorunkban, amikor valamiért büszkén viselték a srácok ezt a furcsaságot.

2. Mindentudás

Meglett az eredménye a kiskorában mantrázott „jaj, de okos vagy” felkiáltásnak. Az én fiam, mint minden más hasonló korú gyerek, teljesen biztos abban, hogy mindent jobban tud, mindenhez ért, és mielőtt ő a világra eszmélt, még nem találták fel a kereket. Adatokat blöfföl teljesen ismeretlen témában, szakértőt játszik a politikától kezdve a genetikáig, és soha semmiben nem ért egyet.

3. A vita kedvéért vitázás

Vitaszakkör az otthonunk, de nincsenek szabályok. Mindenen lehet vitatkozni, hogy az márpedig nem is úgy van/volt/lesz. Néha egészen abszurd apróságokon képes hosszú percekig vitatkozni, akkor is, ha mindent ráhagyunk. Elképesztő tehetség, de nagyon fárasztó.

4. Mitesszerek, pattanások

Ha ezt a listát a fiam írná rólam, akkor ugyanez biztosan szerepelne rajta. Ő növeszti ezeket az arcára, én pedig kinyomom. Nem tudom nem észrevenni, otthagyni, elsiklani felette. Meg kell szüntetnem, akárhol is vagyunk. Ha erős vagyok, és jókedvű, akkor kibírom hazáig, és nem kell egy kapualjba behúzódni velem. Idegen tinik orrán is zavar, ha látom, de még senkit nem támadtam le.

5. Koszos zokni

Nem egyszerűen piszkos, hanem olyan koszos, ami már moshatatlan. Ha nincs éppen tornacipő náluk, de fociznának egyet a műfüves pályán ebédidőben, akkor ledobják a cipőt, és elkezdik zokniban. Ha kicsit nedves lesz, akkor ebédszünet után nem veszik vissza a cipőt, hanem zokniban mászkálnak délutánig. Na, azt a zoknit már nem lehet kimosni soha.

6. Vécépapír-guriga, üres fogkrémes tubus

Figyelmetlen szemlélő azt hiheti, hogy gyűjti ezeket a tárgyakat, és direkt sorakoztatja egymás mellett a fürdőszobaablakban. De engem nem ver át, egészen egyszerűen lusta kivinni a szemetesbe. Egyetlenegyszer örültem ennek, amikor a húgának volt szüksége gurigára a kézműveskedéshez, és hogy, hogy nem, találtam a fiamnál párat.

7. Koszos tányérok halomban

A vacsora utáni vacsora mementói. Vacsorázni ugyanis közösen szoktunk, de valamikor éjjel, gépezés közben, főleg, ha nálunk alszik a fiam haverja is, rendszeresen megéheznek. A koszos tányérokat napokig képesek egymás tetején érlelni. Kreatívabb napjaikon gyönyörű tornyokat készítenek belőle, poharakkal izgalmasabbá téve az alkotást. Kérésre hajlandóak bepakolni a mosogatógépbe, kérés nélkül alighanem régészeti lelet lehetne száz év múlva.

8. SMS-ezés

Megtanultam a leckét, a lehető legritkább esetben kommunikálok a fiammal SMS-ben. De néha nincs más megoldás. Ilyen alkalom, amikor valami fontosat kell közölnöm, mert később elérhetetlen leszek, és neki épp órája van.

Írok egy kerek, rövid, de érthető mondatot. Például: „Itthon hagytad a kulcsodat, menj be apádhoz, és kérd el az övét hazafelé!” Válasz órákkal később: „van vmi ebéd”. Gondolom kérdés lehet, és nem megyek bele abba, hogy miért nem ebédel a suliban, mikor be van fizetve. Vagy egy másik eset. Megírom neki, hogy találkozunk ötkor a Nyugatinál, fél hatra fogorvoshoz megyünk, most hívott, hogy van egy üresedés. Válasz: „ez most minek k”. Áh, inkább jobb el se olvasni!

9. Jó az úgy!

Mindegy mi az, jó az úgy, csak ne kelljen várni a megoldásra. Elszakadt táska, nem számít. Koszos táska, amiből csak át kéne pakolni egy tisztába, nem számít. Hiányzó gomb, lényegtelen, csak ne kelljen levenni az inget. Ha rajta is fel tudom varrni a gombot, megtehetem. Gyűrött póló, majd kirúgja magát. Inkább, mint hogy két perc alatt kivasalja. (Én megtanítottam vasalni, tud is. Nem alkalmazza ezt a csodálatos ismeretet, pedig csak ritkán kéne, azért alapból tiszta, vasalt ruhák vannak a szekrényében.)

10. Házi Nébih

Nem tudom, hogyan kezdődött, de egy fél éve mindennek megnézi a lejárati idejét. Soha nem volt gyomorrontás vagy romlott étel itthon, mégis kibogarássza a joghurttól kezdve a sajtig. Ha másnap lejár a sajt szavatossága a papír szerint, már nem eszik belőle. Pedig tudja, hogy készülnek a tejtermékek, mégis ragaszkodik a dátumhoz. De amikor egy filteres gyümölcsteáról derítette ki, hogy az már romlott, akkor tényleg eltört bennem valami.