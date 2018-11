Az értelmetlen erőszakról írt dolgozatot a kislány, egy eltévedt golyó megölte

A 13 éves, milwaukee-i Sandra Parksot az otthonában találta el véletlenül egy lövés. A környéken azért lövöldözött valaki, hogy ráijesszen valaki másra, az egyik golyó viszont a tévéző lányt találta el. A lövöldözőt, aki lakása ruhásszekrényében bújt el, hamar megtalálta a rendőrség.

Sandra Parks két éve arról írt az iskola esszéversenyen, hogy a városában mindennapos az értelmetlen erőszak, amelynek sokszor ártatlan gyerekek esnek áldozatul. Azt írta, ilyenkor nem is gondolunk bele, hogy valakinek a lánya vagy fia hal meg.

Extended interview with sister of 13-year-old Sandra Parks, killed by shot fired into her bedroom:



"She took it like a soldier," Tatiana Ingram said. "She just walked in the room and said, 'Mama, I'm shot.'"