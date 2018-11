Inspiráció: egyszerre diplomázott anya és két gyermeke

Lynn Casey-Baker 52 éves, háromgyermekes édesanya és ikrei, a 20-20 éves Domonic Casey és Annie-May ugyanazon a héten szerezték meg diplomájukat a Worcester Egyetemen – számol be a ritka együttállásról a Story Tender.

Lynn mesterdiplomáját vehette át a múlt héten, míg fia, Domonic kétéves kurzus után üzleti diplomáját, lánya, Annie-May pedig sportedzői képesítését kapta meg. A gyerekeket egyáltalán nem zavarta, hogy időről időre összefutnak édesanyjukkal az egyetemen, sőt néha még élvezték is a dolgot.

Triple threat team mum Lynn Casey-Baker, 52, and children Domonic Casey, 20 and twin sister Annie-May, 20, all picked up their degrees from Worcester University earlier this month. Counsellor and single mum Lynn completed a master's degree in counselling while Domonic took home a two-year foundation degree in business management at the same time as Annie-May finished an identical course in sports coaching and PE.