Ötletek a feszültség levezetésére kamaszokat nevelő szülőknek

Nemrég olvastam egy amerikai mami könyvét arról, hogy lett szorongásra kapott gyógyszerfüggő egyszer év végén, amikor mindhárom gyereke kamasz volt. Nálunk szerencsére nem ilyen rossz a helyzet, de ha egy májusi nappal hasonlítom össze a mait, akkor azért elég komoly a különbség. Egész jó kis rituáléink lettek az évek során, amik annyira beváltak, hogy már csak rájuk gondolni is megnyugtató.

1. Közös munkaebéd a férjemmel

Tisztában vagyok vele, hogy ez sokaknak megoldhatatlan, de mi szerencsére közel dolgozunk egymáshoz, így néha belefér az időnkbe. Semmi extra, csak a szokásos menza, de fél órát együtt lehetünk, és beszélgethetünk nyugodtan. Egyébként is érdekes dolog egymást látnunk a munkahelyi menzán.

2. Sport a gyerekkel

A feszültség forrásával sportolni is lehet, és ez igazi csapatépítő program, nagy röhögésekkel. Egy kamasz mindig sokkal jobban bírja a futást, hússzor annyi fekvőtámaszt képes lenyomni, és különben is erősebb. De miután jól kimulatta magát az anyján, elkezdi szánni őt. Fogja a kezét futás közben, vagy csak biztatja, hogy hajrá anyu! Negyven perc magas pulzusszám és fél liter kiizzadt verejték árán akár huszonnégy órára is érezhetjük az égi nyugalmat és a gyerekünk nagyrabecsülését. Fontos, hogy ne fakadjunk sírva futás közben, hogy mi ezt nem bírjuk tovább, hanem küzdjünk!

3. Egy pohár bor este az ágyban

Senkit nem biztatok rendszeres alkoholfogyasztásra, és tudom azt is, hogy most van a száraz november, de mindjárt itt a december! Nekünk a péntek este szokott a borozgatós nap lenni, amikor jót beszélgetünk egy pohár ital mellett. Néha bele is alszunk, de ha nem, akkor igazi, meghitt beszélgetések ezek.

4. Heavy metal ordíttatása

Ha tudjuk, hogy mikor nincs otthon senki, akkor negyedóra nagyon hangos metálzene üvöltetése, esetleg az énekessel közös üvöltése tökéletesen kisimítja az idegeket. Kocsiban is lehet, de akkor parkoljunk le egy erdőszélen, ne kelljen a forgalomra figyelni. Ha a szomszédok kérdőre vonnak, nyugodtan fogjuk a kamaszra. Esetleg le is szidhatjuk érte, ha jól esik! Metallicát javaslok, de más is mehet.

5. Nordic walking vagy sima, tempós erdei séta

Fontos a tempó, mert különben nem csendesednek el a gondolatok. Akkor igazán hatásos, ha tíz perc után elkezdünk izzadni. Egy óra ilyen gyaloglás tényleg csodákra képes. Napközben, ha el lehet ugrani a munkahelyről, akkor is jó, hajnalban még hatásosabb, de éjszaka is működik, csak legyen nálunk fejlámapa, kutya és barát vagy barátnő. Éjjel azért ne menjünk egyedül az erőbe, bármilyen megnyugtató is.

6. Párnába ordítás

Ne feledkezzünk meg nagyanyáink módszeréről sem. Ha minden kötél szakad, menjünk be a hálószobába és ordítsunk. Ha szégyenlősek vagyunk, akkor egy párnába is beleordíthatunk, elég jól tompítja a hangokat. A viccet félretéve, egy hangos, hosszú ordítás furcsának tűnhet, ha kívülállók vagyunk, de tényleg elég sok feszültséget képes levezetni. Gondoljunk csak a sportolókra! De ismertem egy csipkeverő nénit, aki ha sok munkája volt, kétóránként kiment a kertbe ordítani egyet, így bírta a monotóniát. Akinek ez túl drasztikus lenne, az énekelhet is, de az közel sem olyan megnyugtató.

7. Szex

Nem részletezem, de két emberre is jó hatással van.