Így kell profin és emberségesen szakítani

Egyre gyakrabban hallunk olyan történeteket, amikben a szakítás nem is szakítás, csak hirtelen az egyik megszüntet minden kapcsolatot a másikkal, nem válaszol az üzenetekre, letiltja a számát, és eltűnik a másik életéből magyarázat nélkül. Ezt hívják ghostingnak, ami enyhén szólva csúnya és tiszteletlen módja a szakításnak.

Ora Nadrich életmód-tanácsadó és meditációtanár, a Says Who? How One Simple Question Can Change The Way You Think Forever című könyv szerzője szerint sokkal emberségesebben is lehet szakítani, nem muszáj ennyire beletiporni a másik lelkébe, még akkor sem, ha amúgy haragszunk rá. A következő tíz javaslata van szakításra.

1. Mondd ki, hogy vége a párkapcsolatnak!

Talán egyértelműnek tűnik, de a ghosting világában azt kell mondanunk, hogy mégsem az, hiszen akik egyszerűen csak szó nélkül lelépnek, valószínűleg nincsenek tudatában, hogy párkapcsolatban voltak. Vagy csak ezzel a kissé sunyi módszerrel akarnak megmenekülni a szakítás kellemetlenségeitől, így aztán sosem mondják ki, hogy vége van a párkapcsolatnak. Pedig lehet úgy is elmondani a másiknak, hogy szakítani akarsz, hogy azt szeretettel teszed. Ha épp haragszol rá valamiért, akkor kérj egy kis időt, amíg megnyugszol, nem kell siettetni a nagy beszélgetést.

2. Kérd meg a párodat, hogy tisztelje a határaidat!

Miután elmondtad, hogy szakítani szeretnél, kérd meg, hogy tiszteljen annyira, hogy nem ír és hív egy darabig, hanem megvárja, amíg készen állsz arra, hogy újra beszélgessetek.

3. Te is tiszteld az exed határait!

Ez csak oda-vissza működik jól. Ha nem akarja tartani veled a kapcsolatot szakítás után, akkor ne írogass neki. Úgy bánj vele, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjon, ilyen egyszerű.

4. Tedd félre a büszkeségedet!

Ha úgy érzed, tettél valamit a párkapcsolatotok alatt, amiért bocsánatot kell kérned, akkor tedd meg. Csillapíthatja a másik fájdalmát, ha elismered, hogy nem csak az ő hibája a tönkrement párkapcsolat.

5. Legyél türelmes!

Ne sürgesd, hogy az exed megbocsásson neked, ha megbántódik a szakítás miatt. Ugyanígy saját magadtól sem szabad elvárni, hogy megbocsáss mindent, ami végül szakításhoz vezetett, ha nem állsz rá készen. Adj időt mindkettőtöknek, hogy tisztázzátok magatokban az érzelmeiteket.

6. Maradj a jelenben!

Ha azt beszélitek meg, hogy tartjátok a kapcsolatot, akkor próbálj mindig a jelenben maradni, amikor az exeddel beszélgetsz. Könnyű belemerülni a nosztalgikus sztorizgatásba, de ez leginkább csak arra jó, hogy feltépjen mindenféle régi sebet a lelketekben.

7. De ha megbántott valamivel régen, azt beszéljétek meg!

Ha haraggal váltatok el, és még mindig negatív érzéseid vannak vele kapcsolatban, mondd el neki, mennyire megbántott a tetteivel, és kérdezd meg, ő hogyan érezte volna magát a helyedben.

8. Ha nem tudsz továbblépni, kérj segítséget!

Nem vagy egyedül, nagyon sokan nem tudnak túllépni egy szakításon, akár hosszú évekre is bizalmatlanná tehet egy embert, ha rossz élményei vannak egy előző párkapcsolatából. Ne félj segítséget kérni, akár pszichológushoz elmenni, hogy feloldódjanak benned a régi fájdalmak.

9. Kérdezd meg a párodat, hogyan tudnád jobbá tenni a helyzetet!

Szakítás közben is lehet gyakorolni az empátiát, rá lehet kérdezni, mitől érezné jobban magát a másik annak ellenére, hogy épp szakítasz vele.

10. Mondd el neki, miért vagy hálás!

Gondold át, miért lehetsz az exednek hálás, hiszen a legrosszabb párkapcsolatból is lehet valamit tanulni. Ha tisztelettel szeretnél szakítani valakivel, akkor ahhoz az is hozzátartozik, hogy elmondod neki, milyen sok tapasztalatot adott neked ez a párkapcsolat.