69 gyerek a rekord – ők a történelem legtöbbet szülő asszonyai

Ugyan némely forrás hitelességét visszaellenőrizni már nem tudjuk, és ismerve a több száz évvel ezelőtti higiénés viszonyokat és az akkori orvostudományt a nagy számok akár túlzónak is tűnhetnek, de már az előtt is csodálattal adóznánk, ha a világra hozott gyerekek száma csak a felét érné el a forrásokban fellelhetőknek.

Vassilyev, a rekordtartó

Az „Annyian vannak, mint az oroszok” szólást akkor használjuk, ha azt akarjuk érzékeltetni, hogy nagy a tömeg. A mondást akár Feodor Vasziljevtől és első feleségétől is eredeztethetnénk, akiknek – a korabeli források szerint – 27 várandósságból egy híján 70 gyerekük született. Az asszony 16 alkalommal kettes, 7 alkalommal hármas, 4 terhességgel pedig négyes ikreket hozott a világra. A házaspár Oroszországban, Szuha városában élt a 18. században, ahol földművelésből, gazdálkodásból tartották fent magukat és népes családjukat. A nikilszki monostorokban készült feljegyzések alapján a 69 Vasziljev gyerek valóban megszületett, és bár akkoriban gyakoriak voltak a nagy családok, de a majd’ 70 fős gyereksereg egyáltalán nem volt megszokott, így még az 1783-mas londoni Gentleman’s Magazine nevű lap is beszámolt róla. Ekkorra Feodor már a 2. feleségével élt együtt, akitől szintén születtek ikrei: 6 alkalommal kettes, 2 esetben pedig hármas ikrekkel bővült a család, vagyis Feodor Vasziljevnek összesen 87 gyereke született. Nem semmi.

A Gravata-eset

A 20. század elején egy toszkán asszony, Gravata adott életet 62 gyermeknek. Az anyáról és a nagy gyermekáldásról az iowai Clinton Mirror nevű lap 1914 nyarán adott hírt. Az olasz parasztcsaládban is gyakoriak voltak az ikerterhességek, habár első várandósságából egyetlen lánya született, a következő évektől kezdve azonban megérkeztek hatosikrek, rá egy évre ötösikrek formájában a fiúk is. A termékeny asszony a történelembe a Gravat-esetként vonult be.

Leonita Espinoza, aki egy kicsit csalt

Az Argentínából Chilébe emigrált házaspár, Leonita Albina Espinoza és férje, Gerardo Secundo Albina 62 gyerekkel került be az 1983-as Guiness Rekordok Könyvébe, azonban az ő történetükben van egy-két csavar is. A sok gyereknek köszönhetően az ereje teljében lévő, öszvérhajcsárként dolgozó férfi és a felesége Chilében igazi hírességek lettek: televíziós show-műsorban és újságok címlapján szerepeltek. Mivel történetüket kiemelt figyelem övezte, és az argentínai szüléseket iratok hiányában Leonita nem tudta igazolni, a chilei hatóságok kezdtek kutakodni. Kiderítették, hogy a 62 gyerek helyett valójában „csak” 58-at szült az asszony, 3 gyereket az utcáról fogadott be, 1 gyerek pedig nem az övé, hanem a férje és egyik unokájuk közös utódja.

Kirillov – szintén orosz

Vasziljevékhez hasonlóan, a dobogó utolsó fokáról épphogy lecsúszó orosz házaspár, Jakov Kirillov és felesége áll, akik szintén a 18. században éltek, és számtalan ikerterhességgel sikerült 57 gyereket nemzeniük. Mivel a gyermekhalandóság akkoriban rendkívül gyakori volt, a sokat szülő asszonyok természetes jelenségnek számítottak. A Kirillov házaspár 10 alkalommal kettes, 7 alkalommal hármas, 4 alkalommal pedig négyes ikreket hozott a világra. Jakov Kirillov minden utódja életben maradt, ellentétben Vasziljevék 2 gyermekével, akik még csecsemőkorban meghaltak.

A Stratzmann család tragédiája

53 gyerekkel Adam és Barbara Stratzmann áll az 5. helyen, azonban az ő történetük sokkal szomorúbb, mint sorstársaiké. A 15. századi Német-római Birodalom területén, Wimpfen városában élő asszony 15 lányt és 38 fiút szült, azonban 19 csecsemő hava született. A helyi jegyző feljegyzései arról tanúskodnak, hogy Barbara 5 alkalommal kettes, 4 alkalommal hármas, 2 alkalommal pedig hatos ikreket szült, 18-szor pedig egy gyermeket hozott a világra. A családnak a bönningheimi templom állít emléket egy festménnyel.