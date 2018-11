Felkészítetted már a lányodat az első menstruációra?

A lányoknál különösen fontos, hogy megtanítsuk őket egészségesen viszonyulni a saját testükhöz és hogy lehetőleg szeressék a nőiségüket. Ha nem készítjük fel a lányokat a menstruációra, mint egy természetes állomásra a fizikai fejlődésben, akkor alaposan megijedhetnek tőle. Fájdalommal és vérrel érkezik, úgyhogy nem csoda, ha rémisztő nekik elsőre. Szülőként a mi feladatunk, hogy segítsünk nekik egészséges hozzáállást kialakítani a saját testük változásaihoz.

Minden lány más ütemben érik, de a tizenéves kor elején már lehet számítani a menstruációra, úgyhogy ne várj túl sokat a felvilágosító beszélgetéssel. A következő témákat érdemes átbeszélned vele már 8-9 éves korában.

Lehetőségek

Mutasd meg neki, milyen betétek közül választhat, melyik mire jó, mi a különbség az egészségügyi betét és az éjszakai betét között. A tamponokkal is ismerkedjen meg, még ha nem is használhatja majd az elején. Játékosan is közelíthetsz ehhez a kérdéshez, vegyél mindenféle méretű tampont és betétet, majd málnaszörppel nézzétek meg együtt, melyik mennyi folyadékot képes elnyelni. Segíts neki, hogy rátaláljon majd arra a betétre, ami neki a legmegfelelőbb.

Felkészültség

Amikor már kiválasztotta azt a betétet, amit szeretne majd használni, adj a lányodnak egy kis neszesszert, amiben mindig a táskájában hordhat pár darabot vész esetére. Már akkor legyen mindig a táskájában betét, amikor még nem jött meg az első menstruációja, hogy biztonságban érezze magát, így kevésbé lesz ijesztő, ha pont a suliban éri a meglepetés. Beszélgess vele arról is, hogy ha gondban van, fájdalmai vannak, átvérzi a ruháját, akkor mit tehet, és hogy ne szégyellje magát, inkább kérjen segítséget egy tanártól.

Tünetek

Készítsd fel a lányodat a menstruációval együtt járó tünetekre, az alhasi és derékfájdalomra, illetve arra, hogy ilyenkor sokkal érzékenyebbek a nők, ezért ne csodálkozzon, ha elsírja magát úton-útfélen. Tanítsd meg neki, hogyan tudja enyhíteni a tüneteket, milyen fájdalomcsillapítót vehet be, vagy akár taníthatsz neki légzőgyakorlatokat is, amivel az érzelmi hullámvasutat tudja csillapítani.

A menstruáció megértése fontos egy lány fejlődésében. Mondd el neki, hogy nincs ebben semmi szégyellnivaló, hanem egy természetes folyamat, sőt meg is ünnepelhetitek, mikor az első menstruációja megérkezik, hiszen ez annak a jele, hogy nővé érik a kislány. Ha segítesz a lányodnak, hogy gördülékenyen fogadja a nőiesedését, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy egészséges kapcsolata legyen felnőtt korában a saját testével.