Kihívó ruhája miatt nem engedték be a Louvre-ba a bloggerlányt

Ha városlátogatásra indulunk, nem csak a templomokban kell odafigyelnünk rá, hogy megfelelően takar-e az öltözékünk. Newsha Syeh ausztrál bloggerlány esete is bizonyítja, hogy a múzeumokba sem engedik be akármiben az embert.

Végül is nincs is ebben semmi meglepő, hiszen a művészet templomaiként is felfoghatjuk a múzeumokat, pláne a párizsi Louvre-ot. A 25 éves lány egy elég merész estélyiben szerette volna megcsodálni a Louvre kincseit, ám a biztonságiak visszaparancsolták a bejáratnál, mondván, „először takarja el magát”.

A 213 ezres Instagram-követőtáborral rendelkező lány szerint ez egyáltalán nem a 21. századhoz méltó viselkedés, ráadásul még szabályt sem sértett, hiszen a múzeum szabályzata szerint csak meztelenül, félmeztelenül, mezítláb és fürdőruhában tilos a látogatás.

