Aminek biztosan örül – ajándékötletek kisfiúknak

Igen ám, de ahogy kapni jó, adni is legalább annyira nemes dolog, az viszont, hogy a megfelelő ajándékot csomagolhassuk be a szerettünknek, már nem is annyira egyszerű. Az anyagi vonalat félretéve a hangsúly ugyanis azon van, hogy hogyan válasszuk ki azt a meglepetést, aminek valóban sikere lehet. Azt mondják, a nők valamiért könnyebben választanak ajándékot társaiknak, legyen szó barátnőről vagy rokonról, de a férfiak már nehezebben válogatnak, nekik állítólag soha sincs könnyű dolguk, ha ajándékvásárlásról van szó.

Válassz hasonlót

Az, hogy kinek a legnehezebb ajándékot venni, megérne számos vitát. Most azoknak segítünk, akik a kisfiúknak és a nagyfiúknak keresik a megfelelő meglepetéseket. Bár nem szívesen fogadjuk el, az örök szabályok most is érvényesek: a jól bevált dolgokat nem éri meg lecserélni a bizonytalanra. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy ha tudod, hogy ki minek örül, válassz neki hasonlót. Játék esetében biztosan tudsz újítani. Vannak egymásra épülő játékok, amelyek ugyan külön is jól használhatóak, de ha több kollekció van meg belőlük, még izgalmasabb velük kalandozni. A kisfiúknál, na meg a nagyobbacskáknál is biztos siker az autó. Vannak menő darabok, amelyek nem hiányozhatnak a gyerekek polcairól. Készletben is kaphatóak, ha valaki nem szeretné elaprózni.

Ugyan a könyv is nagyszerű ajándék, és mi, felnőttek előszeretettel ajándékozzuk, nem minden gyerek örül az olvasnivalónak. Ha az a cél, hogy megszerettessük az olvasást, olyan könyvet válasszunk, amire fogékonyak a gyerekek. A kicsiknél a menő mesék könyvváltozataival célt érhetünk, a nagyobbak esetében már nehezebb a helyzet, az viszont valószínű, hogy szeretik a kalandos kamaszos történeteket.

Kisebbeket is

A nagyobb meglepetések mellé legtöbbször választunk kisebbeket is. Ezek lehetnek viccesek vagy vagányak, a lényeg, hogy eltaláljuk a megajándékozott ízlését. Ha sportos a gyerek, vehetünk a biciklijére neon küllőket. A lávalámpa vagy medúzalámpa jól mutat a fiús szobákban is, ahogyan a viccesebb változatban kapható díszpárnák is. Igen, díszpárnák, de nem a nagyi féle hímzettre gondolunk, hanem a harcsa formájúra, a szörnyesre vagy a fatörzsre. Ugyan sok egyediség nincs benne, de a nagyobb fiúk örülnek egy kellemes parfümnek is. Ha pedig még ezek után sincs ötleted, mit vegyél, ott a jól bevethető vásárlási utalvány, amit persze illik megspékelni valami személyessel is, hogy meglegyen az ajándék karácsonyi hangulata.