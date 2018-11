„A karácsony akkor lenne jó, ha valaki megfőzne és megsütne mindent”

„Amikor nagyon kicsi voltam, csak az ajándékokért szerettem a karácsonyt. De most már azért is szeretem, mert sokan együtt vagyunk és egy csomó finom sütit hoz a nagyi, meg anya és apa főznek vacsorát. Jó úgy együtt nevetgélni meg játszani, vannak társasjátékok, amit előveszünk ilyenkor. Mi nem szoktunk csalni és ez azért jó, mert ha nagy leszek, én ilyen maradok. Azt is tudom már, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot. Anyától és apától szoktam a legnagyobb meglepetést kapni. Beszélgettünk arról, hogy mikre vágyom, de még sokkal karácsony előtt. Idén mondtam, hogy szeretnék egy akváriumot, de azt nem tudom, meglesz-e, mert az a baj, hogy a halakkal törődni kell. A víz is megromlik, meg bezöldül, ha elrontok valamit. Szeretem a kisautókat, nagyon sok van, pályákkal, szerintem abból biztosan kapok újakat. A nagyiék ruhákat is szoktak venni, annak annyira nem örülök. „

Szomorú leszek?

„Nagyon remélem, hogy sok hó lesz karácsonykor. Én azt szeretem, ha az ünnepen mindig tudunk kint lenni és az utcán világítanak a fények. Azt szoktam olyankor érezni, hogy mindenki jól van és boldog és látom másokon is, hogy ők is tudják, hogy a karácsony mennyire szép. A szüleim hagyják, hogy élvezzem ezeket és szoktunk együtt sétálni. Nekik is jót tesz szerintem, csak néha nincs sok kedvük elindulni. Ha esik a hó, az a legszebb. Jó úgy lakni, hogy gyalog járunk mamáékhoz, mert karácsonykor is gyalog megyünk szenteste a vacsorára. Szeretem a könyveket és a nagyon vágyom egy tabletre is, ezt tudják a szüleim. Tök jó lenne, ha megkapnám, de nem leszek nagyon szomorú, ha nem fogom. Na jó, lehet nagyon szomorú leszek.”

Vidéken csendesebb

„Mi sokszor nagy dobozokba csomagoljuk a kicsi ajándékokat is, hogy megvicceljük a másikat. Jó így nevetgélni meg bontogatni, csak az a baj hogy néha unalmas is már kicsit. Én akkor lepődtem meg az elmúlt karácsonykor, amikor azt hittem a nagy dobozra, hogy egy kicsi játék van benne és igazából akkora volt az ajándékom, mint az első doboz. Az én nagymamám és az unokatestvéreim vidéken laknak, sokat vagyunk náluk és karácsonykor szerintem megint oda megyünk. De az nekem jó, mert szeretek utazni meg náluk lenni. Sok finomság van és csendesebb az a város. Nem tudom mit fogok kapni, azt tudom, az öcsém autós játékot kért, a nővérem meg új telefont szeretne, de az drága, szerintem ő nem fogja meg megkapni. „

Rajzot adok

„Anya szerint a karácsony akkor lenne jó, ha valaki megfőzne és megsütne mindent, meg ki is takarítana, hogy mi csak ünnepeljünk. Szerintem is így van, mert amúgy együtt szoktunk takarítani, meg apa is segít, meg pakol és vásárol és szaladgál, ha kell még valamit intézni. Nagyon elfáradunk, mire kész vagyunk mindennel. Elutazni meg szállodába nagyon drága lenne, és hát nem is olyan karácsonyi, de azért egyszer kipróbálnám. Én nem szoktam semmit sem venni, mert a zsebpénzemet nem akarják, hogy erre költsem. De azt kitaláltuk, hogy minden karácsonykor egy rajzot adok mindenkinek, amire rá van írva valami idézet. Az idézetet a nővérem segít kiválasztani, mert én azért még egyedül nem tudnám. Most egy táskát szeretnék kapni, azt a tesóm tudja, szerintem hátha elmondja anyáéknak. Én elmondtam nekik, hogy ő mit akar és remélem meg is veszik neki.”