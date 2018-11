Meccs közben kérte meg barátnője kezét a fociedző – videó

Nafis Pickett 31 éves, a georgiai Lanier középiskola focicsapatának edzője és koordinátora. Már egy éve együtt jár barátnőjével, Ashley Wilsonnal és szerette volna új szintre emelni a kapcsolatukat. Éppen ezért meggyőzte néhány játékosát, hogy segítsenek megkérni Ashley kezét.

„Ő az életem szerelme, aki mindenben támogat. Elkísér minden mérkőzésre, tudja, hogy ez az én szenvedélyem, ahogy azt is, hogy mindent megteszek a fiúkért” – mondta Nafis a Good Morning Americának.

November másodikán el is érkezett a nagy nap. A meccs utolsó másfél percében a beavatott játékosok egy-egy szál vörös rózsát adtak Ashley-nek, megköszönve, hogy annyi mindent tett ő is a csapatért, majd a hálálkodó játékosok között felbukkant Nafis is, aki féltérde ereszkedve feltette a nagy kérdést.

Here is the proposal and my queen saying yes! What made it even more of a great moment was my players being so happy for me! I love my boys so thankful God put me in their lives l. Love my queen Ashley Wilson pic.twitter.com/ObUg9nMypC