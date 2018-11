Magára hagyták a rusnya kutyát, de végül szerető otthonra talált

Murray Puerto Ricóban született, gazdái magára hagyták a Halott Kutyák Strandján, a délkeleti tengerparton, ahol évente több száz állatot bíznak sorsukra gazdáik. Murray-t egy halálos vírus támadta meg kölyökkorában, emiatt elvesztette a fogait, így nyelvét nem tudja a szájában tartani, viszont a kórokozó nem ölte meg. Végül a kutyát a Sato Project önkéntesei mentették meg, majd szállították az Egyesült Államokba, hogy befogadó családot találjanak neki.

Murray kis híján meghalt, még mielőtt az Egyesült Államokba ért volna, ugyanis az egyik őt vizsgáló állatorvos a lógó nyelvű, kajlafülű állatot látva inkább az eutanázia mellett döntött. A weimari vizslának mondott állat életét az mentette meg, hogy csóválni kezdte a farkát a halálos injekció beadása előtt.

Miután Murray másodszorra is majdnem meghalt, szerencsére összefutott a Gallant családdal, ők pedig beleszerettek a súlyos deformitásokkal élő kutyába.

„A hosszú, lógó nyelv a legaranyosabb benne a görcsös arcvonásai mellett. Ha alaposan megnézzük az arcát, észre lehet venni, hogy a fülei mintha nem az ő buksijára készültek volna. Furcsaságai csak még aranyosabbá és különlegesebbé teszik” – mondta Mackenzie Gallant a Barcroft Mediának.

Murray most már a Gallant családdal él Massachusettsben, saját Instagram-profilja is van, ahol gazdái a Sato Projectre is szeretnék ráirányítani a rajongók figyelmét.

Fox News