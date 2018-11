Négy testvért fogadtak örökbe, így már 10 gyereke van a házaspárnak

Az ohiói Michelle és Don Beauchene akkor találkoztak egymással, amikor már mindkettejüknek voltak gyerekeik előző kapcsolataikból, akiket ők neveltek. Ezért amikor összeházasodtak, eleve hat gyerekkel, nyolcfős családként kezdték meg közös életüket.

Michelle Beauchene ezután egy keresztény óvodában kezdett dolgozni, ahol megismert egy Lily nevű kislányt. A lánynak nem voltak szülei, Beauchene-ék pedig a befogadása mellett döntöttek. Mint később kiderült, Lilynek van egy testvére is, Lucy, a házaspár pedig őt is örökbe fogadta. Ekkor még a gyerekek háromévesek sem voltak.

SURPRISE! This incredible couple who just adopted 4 children into their big family just got a truck and $10,000 from IKEA! https://t.co/T3gtmmd6PF pic.twitter.com/vvvLKSlccE