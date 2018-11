Hősként gyászolnak egy magyar hajléktalant Angliában

Ötvenkét éves korában meghalt Kakas István, aki évek óta hajléktalanként élt egy angliai városban. A helyiek nagyon kedvelték a magyar férfit, halála után pedig rengetegen fejezték ki gyászukat.

Kakas István előéletéről keveset tudni, azóta van róla több információ, hogy a Bristol melletti 90 ezres Bath lakója lett. 2010-től szinte minden nap feltűnt az Avon folyó hídján, a Halfpenny Bridge-en, ahol a helyi Fedél nélkült, a Big Issue-t árulta – írja a 444.

A férfit hamar megkedvelték a helyiek, mert sokat mosolygott, és jókat lehetett vele beszélgetni. Egy idő után takarítani kezdte a hidat, majd virágokkal díszítette a korlátot. Szép lassan szinte intézménnyé, attrakcióvá vált a városban.

István 2014-ben egy igazi hőstettet is végrehajtott. Egy 8 éves kislány beleesett a folyóba, és hiába ugrott utána az apja, együtt sem tudtak kivergődni az erős sodrású folyóból. Ekkor segített nekik István, aki a seprűjével kihúzta őket.

Később azt mondta, megdöbbent, hogy mindenki csak nézett és videózott a telefonjával ahelyett, hogy segített volna. Az életmentés után a helyiek hősként kezelték a magyar férfit, díjat kapott a polgármestertől is.

Kakas István a múlt hónapban halt meg leukémiában. Halála után sorra kerültek ki a virágok, a gyertyák és az üzenetek a hídra. Az egyik templom ingyen vállalta a szertartását, és közösségi adománygyűjtést indítottak, hogy méltó búcsúztatása legyen, illetve egy emléktáblát helyezzenek el a hídra. Háromezer font volt a cél, de ennek a másfélszerese jött össze.

An amazing man and friend called Istvan Kakas died today. You may have met him in bath selling the big issue. He was such a serving, friendly and fun character that will be missed by me and many in the city of Bath. He had a strong faith in Jesus and I believe he is with Him now! pic.twitter.com/tih4CA4cue