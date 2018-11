Több száz „gyereke” lehet az 57 éves spermadonornak

Az 57 éves Peter Ellenstein családja hétről hétre egyre csak gyarapszik. Bár ő maga sohasem vállalt gyereket, huszonéves korában hat éven keresztül volt spermadonor, az utóbbi időben pedig egymás után keresték fel őt a gyerekei.

A lavinát a 24 éves Rachel indította el, aki apa nélkül nőtt fel, ezért mindig is kíváncsi volt a vér szerinti édesapjára. Végül a Facebookon találta meg Ellensteint, akit nagyon meglepett a megkeresése, de belement, hogy találkozzanak. Mint kiderült, eddigre Rachel már nem kevesebb, mint 11 testvérével is felvette a kapcsolatot, azóta pedig még többen is előléptek. Jelenleg Ellenstein 24 gyermekéről tud, de tudomása szerint akár több százan is lehetnek, mivel az Egyesült Államokban nem szabályozza törvény, hány gyerek születhet egyetlen spermadonortól.

Ellenstein elmondása szerint nagyon különleges élmény volt, amikor először találkozott Rachellel. „Más volt, mint bármi, amit addig éreztem” – nyilatkozta a The Sunnak. Elmondása szerint átölelték egymást, sírtak, majd hosszas beszélgetésbe kezdtek.

A férfi családja és barátai a legkülönbözőbb módokon reagáltak a fejleményekre, 92 éves édesanyja azonban odáig van tőle, hogy újabb és újabb unokákat ismerhet meg, túlzás nélkül hónapról hónapra. A „donorcsalád” pedig – immár 24 gyerek és 3 unoka – meglepő módon nagyon jól kijön egymással. Azok, akik közel élnek egymáshoz, rendszeresen találkoznak is egymással.

Először nagyon sokkoló volt, de amikor ránézek ezekre a gyerekekre, nagyon boldog vagyok. Hihetetlen, hogy én is részese voltam annak – még ha csak egy kicsit is –, hogy ezek a csodálatos gyerekek megszülethessenek

– mondta a „donorapa”.

Bár az eddigi találkozások mind jól sültek el, néhány gyerek kissé aggasztónak is tartja, hogy ennyi (fél)testvérük van. Egy ikerpár például úgy gondolja, hogy ahogyan más országokban, Amerikában is törvénnyel kéne szabályozni, hogy egy spermadonornak hány gyereke lehet. Ennyi testvérrel könnyen előfordulhat ugyanis például, hogy ketten egymásba szeretnek. Ellenstein gyerekeivel is előfordult már, hogy korábbról ismerték egymást (például úgy, hogy egy osztályba jártak), de fogalmuk sem volt róla, hogy rokonok.