Mindenképpen sportoljon a gyerek?

Az, hogy a sportolás egészséges, mindenki számára egyértelmű. Nemcsak a megfelelő táplálkozásra, a vitamin-utánpótlásra és a lelki egyensúlyra van szükség, hanem a test karbantartására is. A felnőttek a saját felelősségükre döntenek arról, hogy hajlandóak-e áldozni a testmozgás oltárán, segítve a testüket és a lelküket a hétköznapokban. A gyerekek kapcsán azonban más a helyzet, a szülők hozzáállása a mérvadó, ők határoznak arról, sportoljon-e a kicsi. Míg a felnőttek esetében a mozgás a test karbantartásában, edzésében segít, a gyerekeknél még több szempontból is fontos szerepe lehet a sportnak. Az ugyanis az állóképesség javítása és az immunrendszer erősítése mellett a felesleges energia levezetésében is kulcsszerepet játszhat – ami egyáltalán nem mellékes, hiszen egy kiegyensúlyozott gyerekkel sokkal könnyebbek az eleve nehézkes hétköznapok.

Merj váltani!

Ha megszületik a közös döntés arról, hogy a gyerek sportolni fog, mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a kicsiknek vannak igényeik, amelyeket a mozgásforma megválasztásánál figyelembe kell venni. A megfelelő sport kiválasztása nem egyszerű feladat, hiszen a testi és lelki adottságok mellett az edzés helyét, időpontját, a szülők időbeosztását is nézni kell. Azoknál a gyerekeknél, akik most kezdenek sportolni, nem szabad egyből nagy elvárásokkal nekiindulni. Alapvetően nagyon kedvező, hogy a család belefogott a sportos életmódot támogató közös projektbe, a lényeg az, hogy ezáltal megalapozhatják a gyerek egészségét – a megfelelő étrenddel és életvitellel kombinálva. Ha viszont a választott sport nem jön be hosszabb próbálkozás után sem, érdemes másikat keresni. Sokszor a kicsik ösztönösen érzik, mire van szükségük, a szülők pedig csak azután látják meg ezt, miután túl vannak a megpróbáltatásokon. Nem szabad csüggedni az esetleges kudarc után, a gyerekek abból is tanulhatnak.

Közösen jobb

Az, hogy melyik sport lesz a legmegfelelőbb a gyereknek, elsősorban attól függ, neki milyen külső és belső adottságai vannak, na meg attól, hogy a választott mozgásforma hogyan hat az egyénre. Ha nehezen megy a beszoktatás, érdemes a szülőknek együttműködni az edzőkkel, és ha a rendszer engedi, az első alkalmakkor akár együtt is sportolhatnak, hogy a kicsi szokja a légkört. A legtöbb gyermek gyorsan megszokja az edzések ritmusát, és könnyen alkalmazkodik a kihíváshoz. A közös beszokás azért is szerencsés, mert jó példával állhatunk a gyerekünk előtt, hiszen mi magunk is mozgunk. Ugyanezt megtehetjük olyan programok alkalmával is, amelyek a kikapcsolódás jegyében kellemes, közös órákat ígérnek – legyen szó úszásról, túrázásról vagy valamilyen izgalmas labdajátékról.