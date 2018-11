Mesés kirándulóhelyek családoknak

Egyre többen elhivatottak az egészséges életmód iránt. A legtöbb szülő fontos feladatának tartja, hogy a gyerekét olyan közegben nevelje fel, amely támogatja testi és lelki fejlődését. Ezek az emberek az egészséges táplálkozás, a megfelelő vitaminpótlás és a sport mellett arra is időt szánnak, hogy a család közösen kapcsolódjon ki olyan természeti környezetben, amely feltölt. Mesés kirándulóhelyeket mutatunk, amelyek viszonylag könnyen elérhetőek, és az egész családnak kellemes élményeket ígérnek. A legtöbbről biztosan hallottál már, de ha még nem láttad ezeket a csodákat, mindenképpen tervezd meg a közös családi utakat.

A Dunakanyarban sok szép kirándulóhely van, ahol egy tökéletes napot eltölthettek. Szentendrén, a festők városában mindig jólesik egy kellemes séta a múltidéző, macskaköves utcákon, a leányfalui Duna-part természeti környezete ideális hely a feltöltődéshez. Visegrád is lehet egy egész napos kirándulás célpontja, a fellegvárat nem szabad kihagyni, és a kilátás mesés a magasból. A Pilis változatos túraútvonalakat kínál a barangolás szerelmeseinek, érdemes olyanokat keresni, amelyeket mindenki könnyen teljesít, hogy az egész család élvezze a programot. Ha már Pilis: a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található Dobogókő a környék egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. Az év minden szakában tolonganak a turisták a településen. Sokan spirituális élményekre vágynak a hegyek ölelésében, másokat a tiszta levegő, a klimatikus gyógyhely vonz. Persze az is sokakat odacsal, hogy a Dobogókő kilátóiból az ország egyik legszebb panorámája tárul elénk.

A legmagasabban

Nem csak a Pilisben, a Mátrában is vannak szép helyek, ahová érdemes kirándulni. Ha másért nem is, azért mindenképpen el kell látogatni a környékre, mert az Északi-középhegység Mátrájában van az ország két legmagasabb hegycsúcsa, a Kékes-tető és a Galya-tető. A gyerekek számára biztosan nagy élmény, ha megérinthetik a legmagasabb pontot jelző sziklatömböt, a friss levegő pedig a testnek tesz nagy szolgálatot. A Mátra telis-tele van túraútvonalakkal, na meg a várak szerelmesei számára is sok látnivalót tartogat a környék. A borszakértők tudják, hogy a második legnagyobb borvidékünk a mátrai, így azok is találhatnak ott tökéletes programokat, akik nem szeretnének túrázni.

Libegővel, gőzössel

Ha már bor, Etyek is megér egy misét – misebor nélkül is. A mesés település ugyanis számtalan látnivalóval kényezteti a vendégeit. A fővárosaiknak tökéletes célpont, hiszen mindössze 25 kilométerre van Budapesttől. A Magyar-kutat, a Kálvária-dombot és a horgásztavat feltétlenül látnia kell a településre kirándulónak, de a legszínesebb élményt valószínűleg az etyeki kilátó és a Szépvölgy adja a látogatóknak. Persze Budapesten is találhatunk sok olyan helyet, ahol a szabadban csodálkozhatunk rá Magyarország szépségeire. A fővárosi kirándulóhelyek egyik legnépszerűbbje a János-hegyi Erzsébet-kilátó, amely a település legmagasabb pontján helyezkedik el. Mivel libegővel is megközelíthető, és lefelé gőzössel is lehet utazni, igazán kalandos családi nap várhatja az odalátogatókat.