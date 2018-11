Meghívták az esküvőjükre az idegent, aki széttrollkodta a lánykérést a kosármeccsen – videó

Hála a vőlegények kreativitásának, na meg a közösségi oldalaknak, egyre több különleges lánykérésről értesülhetünk. Keith Houseworth a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat meccsén kérte meg a szerelme kezét.

Mi tagadás, láttunk már ilyet, népszerű az eljegyzés a sportmeccseken, de arra még nem volt példa, hogy egy vadidegen random szurkoló ellopta a pártól a show-t.

Az esetről készült videón az látszik, hogy miközben a fiatalember letérdel a tömeg közepén, hogy feltegye a nagy kérdést, egy baseballsapkás férfi bekúszik a képbe. Aztán pedig Eddie Murphyt és Jim Carrey-t megszégyenítő grimaszokkal hívja fel magára a figyelmet. Egyszerűen nem tudod róla levenni a szemed.

The guy in the back during this proposal 😭 pic.twitter.com/yOmIC6EhIj