Így nevelj egészségtudatos gyereket

A megfelelő táplálkozási szokások kialakítása, a rendszeres testmozgás, a – lehetőség szerint – stresszmentes hétköznapok, az elegendő mennyiségű alvás és a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok pótlása mind-mind alappillérei a kiegyensúlyozott, egészséges életvitelnek. A rohanó hétköznapok a legtöbb embernél sajnos csak a túlélésről szólnak, ezért is tűnik olyan távolinak sokak számára az egészségtudatos lét. A gyerekek pedig teljes mértékben a szüleiktől függenek, ezért is óriási a felelősség a felnőtteken.

Apró lépésekkel

A példamutatás a legjobb módszer ahhoz, hogy a gyerekünknek megadjuk a helyes irányt. A legapróbb változások is célravezetők lehetnek, az egészséges táplálkozás felé indulva például érdemes a cukor és a só mennyiségét csökkenteni az otthon készült ételekből, ezt pedig tudatosan tolmácsolni a család felé. Ha nem is elsőre, a gyerekek el fogják fogadni a változást, főleg, ha az nem drasztikus. A mennyiségek csökkentését lehet fokozatosan csinálni, úgy talán nem tűnik fel az ízek hiánya. Az ételek készítésébe mindig jó bevonni a gyerekeket is. Amellett, ha kellemes a hangulat a konyhában, szuper szülő-gyerek program a sütés-főzés, sőt a kicsik azt is megtanulják, miből és hogyan készülnek az ételek. Arra is rávezethetjük őket az összetevők láttán, hogy melyik alapanyag miért egészséges.

Közösen

Nem kell ahhoz elvakult sportembernek lenni, hogy a gyerekekkel együtt élvezzük a mozgás örömét. Kicsi korban a közös fogócska tökéletes arra, hogy jól átmozgassuk egymást, a nagyobb gyerekekkel pedig túrázhatunk vagy kocoghatunk is. A bringázás – ha van hozzá megfelelő terep – ugyancsak szuper családi élmény lehet, arra azonban figyelni kell, hogy minden közlekedésbiztonsági szabályt betartsunk, többek között a saját érdekünkben. Minden bennfentes szülő igazolja, hogy azok a gyerekek, akik edzésre járnak, általában kiegyensúlyozottabbak a társaiknál, hiszen a sportfoglalkozások alkalmával le tudják vezetni a felesleges energiájukat. Így amellett, hogy az immunrendszerük erősödik, és javul az általános erőnlétük, ezt a szempontot is érdemes mérlegre tenni, ha az a kérdés, hogy a gyerek járjon-e edzésre.

Idejében az ágyba

Mi, felnőttek magunkról tudjuk, ha nem alszunk eleget, bizony fáradtak, nyűgösek vagyunk, és nem is tudjuk jól végezni a dolgunkat. Ugyanez a helyzet a gyerekek esetében is, csak hatványozottabban, hiszen az ő szervezetüknek nemcsak azért van szüksége a pihenésre, hogy feltöltődjenek, hanem azért is, hogy a növekedéshez energiát gyűjtsenek. Így ha tetszik a kicsiknek, ha nem, bizony a felelős szülő idejében, az életkori igényeket figyelembe véve következetesen ágyba teszi a gyereket, még akkor is, ha ez túl szigorúnak tűnik is. Senki ne várjon lelkesedést, azt nem fog ezért kapni, ám hosszú távon a kicsik is megértik vagy inkább megérzik, hogy bizony fontos, hogy eleget pihenjenek.