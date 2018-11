Egészséges tízórai egyszerűen

Az egészséges táplálkozás alapja, hogy az ételeink jó minőségűek legyenek, ne hordozzanak egészségtelen összetevőket, és tartalmazzák azokat a tápanyagokat, amelyekre szükségünk van. Ezeket az ételeket aztán olyan arányban vigyük be a szervezetünkbe, hogy minden tápanyagból a szakértők által meghatározott mennyiség bejusson. Mindez igen jól hangzik, ám a megvalósítása nehéz több okból is. A rohanó hétköznapok során sokszor fogyasztunk olyan ételeket, amelyek összetevőit nem ismerjük, de gyakran a félkész és készételek sem sorolhatóak az egészséges kategóriába. A táplálkozási szokások a felnőttek életminőségét is meghatározzák, ám a gyerekek esetében még fontosabb, hogy tényleg olyan ételekhez jussanak, amelyek a fejlődésüket szolgálják. A szülők felelőssége ez, nem is csoda, hogy sokaknak nagy fejtörést okoz, mit tegyenek az asztalra. Arról nem is beszélve, hogy naponta többször is egészséges táplálékokat kell biztosítani a kicsik számára. Azoknak, akik biztosra akarnak menni, az egészséges étkezés mellé jó alapot adnak a minőségi vitaminkészítmények.

Csak okosan

A szakértők szerint az az ideális, ha az ember legalább ötször eszik egy nap, és kisebb adagokat fogyaszt. Minden étkezés fontos a maga nemében, de akadnak macerásabbak is. Ilyen például a tízórai, hiszen amellett, hogy sok szülő előre csomagolja az ételt, azt is ki kell találni minden egyes nap, hogy mi kerüljön a dobozba. Szerencsére vannak olyan szakmai támpontok, amelyek segítenek a szülőknek abban, hogy mire figyeljenek. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Okostányér című ajánlása szerint fontos, hogy a kicsi napi táplálékának fele zöldség és gyümölcs legyen. Ugyancsak fontos, hogy a főétkezések során elegendő fehérjét fogyasszanak – fehérje található a húsokban, a tojásban és a tejtermékekben is. A gabonafélékből napi 3 adagot javasolnak a szakértők. A dietetikusok a folyadékbevitelt is szabályozták ajánlásukban, a gyerekek esetében legalább 8 pohár folyadékot, lehetőleg vizet javasolnak. A cél emellett az, hogy az ételekben kevés cukor és kevés só legyen.

Változtass!

Az alapelvet a tízórai kapcsán is érdemes gyakorolni, ezért jó, ha a szülők odafigyelnek arra, hogy változatos ételeket pakoljanak a gyerekeknek, olyanokat, amelyekben megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag van. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyerekeknek fontosak a külsőségek, ezért azokat az ételeket, amelyek színesek, viccesek, sokkal szívesebben fogyasztják. Jó, ha több kisebb darabban tesszük el az ételeiket vagy a zöldségeket, gyümölcsöket, mert amellett, hogy jobban néznek ki, a kicsik könnyebben boldogulnak majd azokkal. Ha a gyerek unja már a szendvicset, ne erőltesd. Vegyél tortillalapokat, és csavard abba a változatos feltéteket. Egy tekercs sokkal trendibb és izgalmasabb, mint egy uncsi szendvics, ráadásul számtalan finomsággal megtölthető – kreativitás híján az is tökéletes, ha szendvicsként gondolsz a tortillára, és annak hozzávalóit teszed a tekercsbe. A pizza is ízletes tízórai lehet, főleg, ha te készíted egészséges alapanyagokból. Könnyen tárolható, sokféleképpen díszíthető és variálható, és nem utolsósorban a gyerekek nagy kedvence.