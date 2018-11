Iszonyúan megdrágult a temetés

600 ezer forintba is kerülhet egy sírhely megváltása Budapesten, míg a legolcsóbb urnafülkéhez vidéken már 4000 forint körül is hozzájuthat a gyászoló család. Ám óriási különbségek vannak a koporsó és urnaárak között is – számolt be a Tények. A koporsók ára 150-250 ezer forintra is rúghat.

Az egyik legolcsóbb sírhely Győrben van, mindössze 11 ezer forintba kerül, de Kaposváron és Szombathelyen is 20 ezer forint alatt lehet megváltani a végső nyughelyet. Az is nagy mértékben befolyásolja az árakat, hogy a parcella hol helyezkedik el: a parkolók, porta közelében, főút mellett elhelyezkedő sírhelyek ára sokkal magasabb, mint egy átlagosé.

Az urnafülkéket általában csak 10 évre lehet megváltani. A legdrágábbak szintén Budapesten vannak: 100-250 ezer forint között ingadoznak. Vidéken ennél már kevesebbet kérnek el érte: a legolcsóbb Debrecenben (3900 ezer forint), míg a legdrágább Kecskeméten (98 ezer forint). Az urnák között is nagy a választék: az egyszerű kerámiaurnák 7 ezer forintba kerülnek, míg a márványból készült darabok ára akár 60 ezerre is rúghat.

A legtöbb embert váratlanul éri egy családtag elvesztése, így sokan fel sem tudnak készülni a felmerülő költségekre.

Budapesten tízből nyolc esetben a hamvasztást választják a koporsós temetés helyett. Vidéken jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz, a szertartások fele koporsós. A hozzáértők szerint a szokások átalakulásában a felgyorsult élet mellett az árak is nagy szerepet játszanak – derült ki az ATV riportjából.