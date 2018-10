Gyerekét is bevitte az őrsre a rendőrnő, másnap áthelyezték a szülővárosába

Nyilvánosságra került egy fénykép Archana Jayant rendőrnőről, aki Indiában, Kotwali városában teljesített szolgálatot. Egyik nap nem tudta megoldani kisebbik gyereke elhelyezését, ezért magával vitte a rendőrőrsre. Miután a kép körbefutott az indiai sajtóban, Jayantot áthelyezték szülővárosába, Agrába.

A rendőrnő a férjét is rég látta, mert a férfi egy másik városban dolgozik. Ezért most hálás, hogy a családjához közelebb dolgozhat, noha, mint az Indian Expressnek elmondta, a jhansi kollégái is sokat segítettek neki.

Jayant ezer rúpiás jutalmat is kapott a rendőrségtől.