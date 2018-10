Őszi bakancslista kamaszokkal

1. Fejlámpás éjszakai vagy késő esti túra egy erdőben

Lehet hívni barátokat is, nem muszáj szűk családdal menni. Az Erzsébet-kilátóhoz gyalogolni egy csípős novemberi tiszta estén, este kilenc körül nagy élmény mindenkinek. Extra tipp: ha van nordic walking bot, akkor érdemes elvinni, a sötétben könnyebb vele a haladás.

2. Eger és Miskolc között lassan átautózni kanyargós úton a Bükkön

Vagy Egerben, vagy Miskolcon lehet aztán ebédelni vagy vacsorázni, de a lényeg a lassú, kanyargós úton van. Érdemes letekerni az ablakokat és kikapcsolni a rádiót, esetleg félúton megállni, és sétálni egyet az őszi erdőben.

3. Hajnali fürdőzés a Széchenyi fürdőben

A fürdő reggel hatkor nyit, úgyhogy ahhoz, hogy nyitásra odaérjünk, meglehetősen korán kel felébredni, de évente egyszer megéri. Ilyenkor még kevesen vannak, álmos a város és a fürdő is, van hely a medencékben. Felnőttes program, de könnyen meghitt apa-fia, anya-lánya programmá változtatható. Novemberre már a gyerekeknek is szükségük van egy kis lazításra, akárhogy is pörögnek napközben.

4. Séta a Balaton-parton

Érdemes pár pokrócot is magunkkal vinni, és leülni a parton, bámulni a vizet vagy a túlsó partot, ha látszik. Ha sikerül egy nem túl szeles, esős napot kifogni, akkor órákon át lehet relaxálni a tinikkel. Egyszerűen beszippantja őket a végtelen víz látványa és a meglepetés, hogy mennyire más, mint nyáron.

5. Almáspite-sütés vasárnap

Közösen ki lehet választani a receptet előre, a legjobb fotó alapján dönteni az internetről, és nem a bevált süteményt sütni. Lehet, hogy nem fog tökéletesen sikerülni, de az is lehet, hogy jobb lesz, mint a régi, és akkor lett egy új családi recept, amire biztosan emlékszik majd felnőttkorában.

6. Ócskapiacozás lángossal

Mindegy, melyik ócskapiacra, de valahova érdemes megpróbálni kivinni a kamaszunkat. Ez elég komoly feladat, általában a hátukon is feláll a szőr a piac, tömeg, régi dolgok gondolatától. De ha egyszer sikerült őket rávenni, hogy betegyék a lábukat, akkor húsz hosszú perc után garantáltan eltűnik a világutáló kifejezés az arcukról, és egyszer csak érdekes dolgokat találnak a portékák között.

Régi fényképezőgép vagy csak egy fekete-fehér fénykép, esetleg egy kordbársony zakó. Ki tudja, mi jön be nekik. Ha megtehetjük, vegyünk is valami apróságot a nagy ijedségre. Lángosozni muszáj a végén!

7. Közös főzőtanfolyam

Szigorúan nem csak lányoknak! Imádja minden tini, és annyira kedvesek, jó fejek, jól neveltek egy ilyen idegen környezetben, hogy a mi keblünk is dagadni fog a büszkeségtől végre! Pluszhozadék, hogy mindnyájan megtanulunk valami újat sütni-főzni. Igazi családi csapatépítő tréning, még ha nem is ennek hirdetik a szervezők. Nagymamával, nagypapával is működik.

8. Városismereti séta

Nincs is már olyan téma, amiben ne indítanának sétát Budapesten, valamelyik egészen biztosan érdekli a kamaszunkat. Építészet, történelem, bűnözés, nők jogai, gasztronómia, vallás, piac, egy érdekes negyed, egy építész, temető, halál, vallás, iskola, zenész, költő, hogy csak párat említsek. Érdemes turistának lennünk a saját városunkban!

9. Családfakutató kirándulás

Honnan jött a dédnagypapa, hol van eltemetve, hova járt iskolába, melyik templomban esküdött, hol esett fogságba, vagy hol volt a műhelye? Kevesen tudják ezeket az őseikről, de talán mi magunk még elég sokat tudunk a saját nagyszüleinkről, a gyerekünknek talán ismeretlen dédszülőkről. Mutassuk meg neki! Készüljünk sok fényképpel, és ha vannak, iratokkal, anyakönyvmásolatokkal is. Érzelmes utazás lesz.

10. Nagytakarítás a nagyszülőknél

Nem gyakran jut a kamaszok eszébe ilyesmi, de ha megemlítjük nekik, hogy milyen klassz lenne a hátfájós nagyinál nagytakarítani, és azt mondani, hogy az unokája találta ki, akkor nem lesz semmi ellenvetés, sőt! Nagyi is boldog lesz, kétheti meleg élelemmel hálálja majd meg a kedvességet, szigorúan az unoka kedvenceiből válogatva.

Mi is egy új oldaláról ismerhetjük meg saját gyerekünket. Elképesztően ügyesen takarítanak, mosnak ablakot, portalanítanak, és másznak létrára. Minden olyat tökéletes tudnak, amire otthon nem kaphatók. Vin-vin.