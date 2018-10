Coach, pszichológus, pszichiáter – Szétesett az életem, melyik szakembert válasszam?

Legtöbben ekkor családunkhoz, barátainkhoz fordulunk tanácsért, vigaszért, útmutatásért, és ha nincs nagy gond, akkor valóban elegendő lehet egy nagy vödör fagyi mellett egy egész éjszakán át tartó beszélgetés, amely helyrebillenti a lelki egyensúlyunkat. De mit tehetünk akkor, ha ez nem elég? Mit tegyünk, ha annyira mély a trauma, hogy nincs az a fagyi/csoki/shoppingtúra/sírós-nevetős lelkifröccs, ami kihozhatna belőle, mert hiába látod, hogy mély már az a gödör, attól még ásod tovább lefelé.

Ilyenkor egy baráti tanács nem biztos, hogy elegendő, hiszen ha a barátod látja a vergődésedet, és pontosan ismeri a szituációt, akkor talán ugyanúgy elkerüli a figyelmét néhány fontos dolog, ahogyan a tiédet is. Sokszor a legnyilvánvalóbb megoldásra ezért csak egy teljesen külső, objektív segítő tud rávezetni, aki semmilyen módon nem érintett a helyzetben. Coachok, trénerek, pszichológusok és pszichiáterek is sokan praktizálnak már, így könnyen találhatunk szakértő segítséget, de vajon melyik élethelyzetben kihez érdemes tanácsért fordulnunk? Nagy kavarodás van az internetes fórumokon ebben a kérdésben, ezért cikkemben most ezt a kérdéskört igyekszem szakértők segítségével megvilágítani.

Miben látja a különbségeket a coach?

Nagy Erika – ontológiai coach, a Coachery oldal szerzője

„A coaching és a pszichológia között talán az a legnagyobb különbség, hogy a coach nem problémákkal, hanem helyzetekkel foglalkozik. Amikor valami elakadt az életben, vagy nem tud az ügyfél hatékonyan kezelni egy szituációt, akkor hasznos lehet egy külső szem. Mondjuk, life coachingnál előfordulhat olyan téma, hogy kamaszodik a gyerek, és nem sikerül vele jól kommunikálni, vagy sokaknál felmerülő kérdés, hogy hogyan lehet jobbá tenni egy párkapcsolatot. Esetleg karrierváltás esetén érdemes átbeszélni, hogy pontosan merre induljon tovább az ügyfél, és a coach segíthet neki meglátni az egyéni kompetenciákat, hogy mi az erőssége, mire érdemes alapozni.

A coach kérdésekkel és különböző szemléltetőeszközökön keresztül segíti hozzá a coachot a saját megoldásaihoz. Mindig a jelenből indul ki, és a jövőre irányul. Ezzel szemben a pszichológus inkább a múlttal foglalkozik.

A coaching kérdései a mit?, hogyan?, mikor? A pszichológusé a miért? A coachot nem annyira az okok érdeklik, mint inkább a konkrét cselekvés, a változás maga.”

Mit mond a témáról a pszichológus?

Kozákné Standovár Sára – klinikai gyermekpszichológus

„Fontos tisztázni a kérdést, mert nemcsak a laikusok, de sokszor a szakma számára sem tiszták a határvonalak. Laikusok pedig még abban sem biztosak sok esetben, hogy mikor keressünk fel trénert, kineziológust vagy pszichológust.

Emellett a pszichológusok körében is fontos tudni, hogy az egyetem 5 éve alatt nem tanulunk terápiát, ahhoz további képzés szükséges, hogy megfelelően praktizálni tudjon egy pszichológus szakember.

Ugyanígy a pszichiáter is csak minimális ismeretekkel rendelkezik. Ő tulajdonképpen a hormonális és idegrendszeri működésre alapozva figyeli a problémát – az általa kezelt pácienseknél már fizikai tünetként jelenik meg a változás, pl. skizofrénia, depresszió, amelyek miatt olyan mértékű diszfunkcionalitás jellemzi a pácienst, amihez már gyógyszeres kezelés is szükséges.

Azonban a pszichiáter nem igazán foglalkozik a pszichével. Azt a pszichológus bontja ki, hogy mi áll a háttérben a családi minták és a múltbeli események miatt.

Klinikai szakpszichológus vagy pszichoterapeuta képes a személyiséget megérteni és formálni. A coach nem feltétlenül pszichológus, inkább életvezetési tanácsokban, gyakorlati dolgokban tud praktikus tanácsokat adni. Ő alapvetően egészséges emberekkel foglalkozik, és segít nekik kiemelni az erősségeiket, hogy az adott területen hatékonyabban tudjanak működni. Nyilván a probléma súlyosságától függ, hogy melyik szakemberhez forduljon az ember. A pszichiáter mellé természetesen mindenképp ajánlott párhuzamosan a pszichológus.”

Hogyan látja a kérdést a pszichiáter?

Jokán András – pszichiáter, az Almablog szerzője

„Nagy átfedések vannak, főként a coach és a pszichológus között. Nyilván a pszichiáter feladatköre a legegyértelműbb, hiszen ha elmebetegség, súlyos pszichés panaszok állnak fenn, akkor elmeorvosi segítségre van szükség. Ami egyszerűbb megoldást igényel, abban pedig coach és pszichológus is segíthet.

A fő szempont szerintem az, hogy milyen a kapcsolat a segítő és a páciens között. Mennyire erős, mennyire képes elérni a segítségért hozzá fordulót.

A másik fontos dolog, hogy a pozitív változáshoz szükséges egy lelki felkészültség a páciens részéről. Sokan érzik azt, hogy változtatniuk kellene, de egyszerűen nem alakul ki bennük az az érzés, hogy joguk van egy jobb életre. Ez a gyermekkorban megélt, problémás szülői kapcsolatból, negatív szülői modellekből ered, úgy érzik, hogy »úgysem sikerülne« vagy »úgysem járnék jobban azzal a másik úttal«.

Az eredeti, önkorlátozó minták változása nélkül tartós javulást elérni nem lehetséges. Az ilyen sémák oldódásához, azt gondolom, hogy elsőként egy pszichoterápia lehet szükséges egy olyan szakemberrel, akivel igazán jól tud együtt dolgozni a páciens.

A lényeg, hogy olyan terapeuta legyen, aki hisz abban, hogy a páciens képes elérni a kitűzött célt, és igenis jár neki a jobb élet. Ha ez megvan, akkor egy idő után maga a páciens is elkezdi önmagát a terapeuta szemét keresztül látni, és hinni ebben, hogy valóban joga van hozzá, hogy boldogabban élhessen.

Ez a folyamat egy coaching során is megtörténhet, amennyiben a coach kellően empatikus, és ért ahhoz, amit csinál. Sokszor a coachnál látszik meg jobban a külső, lényegi változás, hiszen ő adja a gyakorlati útmutatást, de a belső jogot a pszichoterápia képes kialakítani a páciensben.

Az egyes pszichológiai tárgyú és motivációs jellegű előadások is nagyon hasznosak lehetnek, hiszen ha valaki elegendő alkalommal hallja, hogy igenis álljon ki magáért, és tegyen azért, hogy jobb legyen az élete, akkor az elindíthatja az igényt a változásra. Azonban arra érdemes figyelni, hogy milyen előadót hallgat meg az ember, hiszen az előadó legtöbbször a saját élettapasztalatára alapozza az adott előadás mondandóját, és von le belőle univerzális következtetést, amely nagyon hasznos és gondolatébresztő lehet SZÁMOS ember számára, de nem mindenkinek.

Még egy gondolat erejéig visszatérve a coach és a pszichológus szerepére és feladataira: egyre inkább kezd elfogadott véleménnyé válni, hogy a coachingnak nagyobb szerepet kellene kapnia a pszichoterápia során, mert úgy látják, hogy ez az együttműködés igazán hatékony lehet a kívánt változás elérése érdekében.”

Remélem, hogy sikerült egy kis támpontot adni azzal kapcsolatban, hogy ha tanácsra és segítségre lenne szükséged, akkor milyen irányban érdemes elindulnod. A legfontosabb, hogy tudd:

igenis jogod van egy jobb életre, szabad neked jobban érezni magad, szabad önbizalommal teljesen, magas önbecsüléssel élned az életedet.

Sokan tartanak tőle, hogy ha ezt ilyen sarkosan kimondják, akkor nagyképűnek, nyomulósnak tűnnek majd, ám nem ismerik fel, hogy ezzel a hozzáállással elzárják magukat attól a lehetőségtől, hogy egy kiteljesedett és harmonikus életet élhessenek. Te legyél bátrabb, állj ki magadért, tegyél a változásért – még ma!