Egy hét, amikor azt ettük, amit a gyerekeim akartak

Elhatároztam, hogy lesz egy hét, amikor azt esszük vacsorára, amit ők akarnak. Még csak különös megkötéseim se voltak, nem mondtam, hogy kétszer kell főzeléket választaniuk, de mondtam, hogy ha olyat választanak, amit egy óra alatt nem tudunk elkészíteni hétköznap, akkor vétójogom van, és mást kell kitalálniuk. Érdekes volt, mert sokkal jobb lett a végeredmény, mint amire számítottam. Volt egy kis vita, mire ketten meg tudtak egyezni, hogy mit főzzek, ugyanis nem ugyanazok a kedvenc ételeik, de azért szerencsére vannak közös pontok. A gombát egyikük sem eszi meg, és valahogy sejtettem, hogy csirkemáj se szerepel majd a menüben. A fiam bepróbálkozott a spenóttal, ha bundás zsömle lesz a tetején, de a lányom babakora óta szó szerint undorodik a spenóttól, így végül nem került bele a listába.

Hétfő: Mézes, mustáros csirkemell, krokettel

A bolti krokett a gyerekeim nagy kedvence. Próbáltam én már mindenféle házi kroketteket sütni, jobbnál jobb ízekben, fűszerekkel, sajttal, sőt egyszer füstöltlibamell-kockákkal, de mindegyiket csak elnyammogták. Bezzeg a bolti, az, amelyiktől akkor is olajszag lesz a konyhában, ha nem is serpenyőben, hanem sütőben sütjük, na az ízlik nekik. Mivel nekem is van büszkeségem, három havonta szoktam engedélyezni. Most belefért.

Bármilyen szószt imádnak a gyerekeim, amiben mustár és méz is van egyszerre. Most tejszín, tárkony és fokhagyma is került bele. Bevallom, jó volt mellé a bolti krokett, na. Elkészítési idő 30 perc, gyereksegítséggel.

Kedd: Paradicsomos penne

Ebben az ételben biztos voltam, de szerintem az anyukák 90%-a sejtené, hogy a gyereke beválogatja a kedvencei közé. Nincs is vele baj, tényleg igazi hétköznapi vacsorának való, ha ugyanis nem friss paradicsomból, hanem hámozott konzervparadicsomból készül, akkor pillanatok alatt elkészül. Tettem bele kevés napon szárított paradicsomot is, de azt leturmixoltam a paradicsom levével, mert nem szeretik, ha észreveszik a szószban, az ízének viszont nagyon jót tesz. Sok fokhagymával, friss bazsalikommal és pecorino sajttal készült. Elkészítési idő 20 perc, egyedül.

Szerda: Lencseleves kolbásszal

Előre dolgoztam reggel, így este nagyon hamar elkészült, azt hittem sokkal tovább tart majd. Érdekes, hogy sok ételnél mennyire nem pontosan a tippjeink, hogy mennyi idő szükséges az elkészítésükhöz. Reggel megpucoltam a zöldségeket, felkarikáztam mindent, még a kolbászt is, felkockáztam a hagymát, beáztattam a lencsét. Először arra gondoltam, hogy megcsinálom a rántást is, de aztán rájöttem, hogy amíg fő a leves, belefér a rántás is.

Nem mertem kuktát használni, mert nem voltam benne biztos, hogy a répa megfő, mire a beáztatott lencse már biztosan, így csak simán fazékban főztem. Legközelebb kuktát használok, de nem áztatom be a lecsét. Elkészítési idő 15 perc reggel egyedül, plusz 40 perc este segítséggel.

Csütörtök: Indonéz csirke rizzsel

Ennek az ételnek a rizs a szűk keresztmetszete, az ugyanis a rizsfőzőben 40 perc alatt készül el. Főzhetném bő vízben is, akkor hamarabb meglenne, de úgy soha nem lesz olyan tökéletes, mint a rizsfőzőben párolt változat. Úgyhogy a rizzsel kezdtem, közben volt időnk elkészíteni a csirkét. Ez tipikusan az az étel, ahol a kislányom inkább hátráltatja a munkát, mint segíti, de muszáj, hogy segíthessen a konyhában, amikor szeretne, úgyhogy most is engedtem.

Ez egy olyan recept, hogy éjszakára pácolni kellett volna a csirkét, de nem kaptam hozzá thai citromfüvet, így a pácolás kimaradt, másnap oldottunk meg mindent egyszerre. Alig volt különbség a pácolthoz képest, máskor sem aggódom miatta. Elkészítési idő 40 perc, segítséggel.

Péntek: Sültcsirke paradicsomsalátával, almáspite

Nálunk péntek esténként mindig nagyobb vacsora szokott lenni, aznap a lányomat is elhozom az oviból ebéd után, így jókat tudunk együtt dolgozni a konyhában. A csirkével nem volt sok munka, kakukkfüvet és citromot dugtam a hasába, majd mézes, paprikás zsírral kenegettem sütés közben. A paradicsomsalátát a fiam készítette közvetlenül vacsora előtt, amikor hazaért a suliból. Az almáspitét pedig ketten a lányommal. Tettünk bele diót, mazsolát és fahéjat is. Elkészítési idő 120 perc, segítséggel.

Szombat: Pizza

Úgy terveztem, hogy együtt sütjük majd otthon, de végül este elmentünk moziba, és utána beültünk egy pizzériába. Nem is bántam, bevallom. Elkészítési idő 0 perc.

Vasárnap: Hamburger, steak burgonya

Ha azt mondtam, hogy ők találhatják ki a menüt, akkor nincs apelláta. Lehet, hogy a hamburger gyors ételnek számít egy étteremeben, vagy egy bódéból vásárolva, de otthon igencsak a fine dining kategória, legalábbis ami az időt illeti, amíg elkészül.

Először is, pénteken meg kellett vennem hozzá a megfelelő húst, amiben 20% körüli a faggyú. Meg lehetne sütni sima bolti marhahúsból is, ha nem lenne akkora hamburger-expert a fiam, de igencsak pontos ismeretei vannak a jó hamburgerről, így a piacon kezdtem a napot pénteken. Vasárnap együtt sütöttük hozzá a bucit is, ezzel tulajdonképpen el is ment a délelőtt.

Délután a gyerekek főzték a lilahagyma-lekvárt, gondolom ők is bánták a végén, hogy eszükbe jutott mennyire finom. Nem bonyolult, de lassú.

A steak burgonyát a férjem készítette, saját fűszerkeveréket alkotva hozzá. Mi tagadás, elég jó lett. A lányom terített, a fiam pakolta ki az asztalra azt a száz hozzávalót, amit a hamburgerbe gondolt: saláta, hagymalekvár, chiliszószok, csemegeuborka, paradicsom, chipotle majonéz, mustár, sajt, jalapeno paprika. A végén leszedték az asztalt, és bepakoltak a mosogatógépbe. Azért volt mit takarítani a konyhában vasárnap este. Elkészítési idő egész nap, segítséggel.

Tulajdonképpen jó móka volt, és nagyon finomakat ettünk. Gyakrabban adom majd át a lehetőséget, persze csak azzal a feltétellel, hogy akkor is segítenek majd. Én azt tanultam a héten, hogy ha a kitalálásban részt vehetnek a gyerekek, akkor az elkészítésben is részt akarnak venni, mindenféle morgás vagy kétszer kérés nélkül. A fiam azt tanulta, hogy nem tizenöt perc elkészíteni a vacsorát, és előre kell gondolkodni a vásárlással. A lányom azt mondta, hogy ő ezt eddig is mind tudta, és a barátnői is az oviban.