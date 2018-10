Kedvenc filmjeink a kamaszkorról

Magyarul talán felnőtté válós filmek vagy felnövekedés-filmek lenne még a legjobb fordítása a témának, de mindkettő olyan erőltetett, hogy maradjunk inkább az angol „coming of age” megnevezésnél.

Szubjektív sorrend következik, de egy egész asztalnyi negyvenes vitatkozott pár sör mellett azon, hogy egyáltalán mi kerülhet be egy ötös listába.

5. Majdnem híres (Almost Famous, 2000)

Cameron Crowe rendező a saját történetét vitte filmre, ugyanis 1976-ban, 16 éves korában ő a Rolling Stone társszerzője volt. A film egy 15 éves tiniről, William Millerről szól (Patrick Fugit), aki 1973-ban, a rockzene megszállottja. Anyjával, Elaine-nel (Frances McDormand) és nővérével (Zooey Deschanel) él, és a San Diegó-i lapba írogat kritikákat, helyi kisebb zenekarokról. Egyik nap megtörténik vele minden kamasz álma: telefonhívást kap a Rolling Stone magazintól, hogy írhatna nekik is egy turnécikket a Stillwater nevű zenekarról.

William mindent tud a rockzenéről, de a megbízóinak fogalmuk sincs róla, hogy ő még csak 15 éves. Pár jó tanács után mégis elindul a turnéra.

4. Juno (2007)

Juno (Ellen Page) szép, okos tinilány, akinek ebben a vidáman romantikus filmben váratlanul azzal kell szembenéznie, hogy gyerekként egy másik gyerek növekszik a méhében, és mindenki legnagyobb döbbenetére úgy dönt, hogy megtartja. Nevelőszülőket keres a születendő kicsinek, akiket Mark (Jason Bateman) és Vanessa (Jennifer Garner) személyében meg is talál. A film végére a tinianyán kívül többen is felnőnek, és megnyugodhatunk, hogy a kisbaba valóban szerető szülőhöz kerül.

3. Isten városa (City of God, 2002)

Rio de Janeiro nyomornegyedének utcáin minden megtörténhet, és meg is történik. Vigyázat, nem könnyed szórakozás! A film két fiút követ nyomon 15 éven át, a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig. A narrátor Buscapé, a körülményekhez képest túl szelíd, vagy kissé bátortalan fiú, aki még nem merült nyakig a város gengsztervilágába, a másik főszereplő, Ze Pequeno, a 18 éves korára a legfélelmetesebb és egyik legnagyobb maffiafőnök. A maffiaharcok és a nyomornegyedek világa dokumentumfilm-szerűen jelenik meg a filmvásznon. Buscapénak sikerül kitörnie a nyomorból, és Ze Pequeno, a gonosz maffiafőnök is meghal a végére, de gyilkosai egy szó szerinti gyerekcsapat, akik még tizenévesek sincsenek. Nincs remény.

2. A Sráckor (Boyhood 2014)

Tizenkét éven keresztül (2002–2013) forgatott, kamaszkorról szóló amerikai film, amit Richard Linklater írt és rendezett. Már csak a forgatás körülményei miatt is érdemes lenne megnézni a filmet, ugyanis a szereplők valóban pont úgy öregedtek az életben, mint a filmben is. Semmilyen maszkra, sminkre nem volt szükség.

Mason, a kisiskolás fiú élete nagy változás előtt áll: egyedülálló édesanyja, Olivia (Patricia Arquette), úgy dönt, hogy Houstonba költöznek, mindezt a legrosszabbkor, akkor, amikor a régóta távol élő édesapja visszatér Alaszkából, hogy ismét a családjával éljen. Szülők, nevelőszülők, barátok, barátnők tanárok, mindenki, aki egy fiatal élet során kapcsolatba kerülhet az emberrel, felbukkan a filmben, eltűnik, nyomot hagy.

1. Szólíts a neveden! (Call Me by Your Name 2017)

Az André Aciman regénye alapján készült film egy 132 perces első szerelem. Úgy állunk fel a film után, hogy újra szerelmesek vagyunk, a szerelembe. Mint először. Az 1983-ban Észak-Olaszországban játszódó film több okból is megfogja a negyvenes-ötvenes nézőket. Pont akkor játszódik, amikor ők voltak fiatalok, és elképesztően jó érzés visszacsöppenni a talán nem is olyan közeli múltba

A 17 éves Elio (Timothée Chalamet) a családi nyaralóban tölti a vakációt professzor szüleivel, ahova apjához (Michael Stuhlbarg) egy kollégája, Oliver (Armie Hammer) érkezik, hogy náluk lakjon hat hétig, miközben kutatását végzi. Elio és Oliver kezdetben eleinte közönyösek egymás iránt, de szép lassan kialakul köztük a szerelem. Melegszerelem, de olyan, hogy mi is a hasunkban érezzük a pillangókat, és egy pár percre újra átéljük az első nagy szerelem minden csodáját. Azt mondják a filmről, hogy homoszexualitás helyett a szerelmet ünnepli, és ez igaz. Az ember pár napig a újra felhők felett jár, miután megnézte.