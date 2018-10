Gyerekével a hátán adta le az időjárás-jelentést a tévés meteorológus

Gyerekével a hátán adta le az időjárás-jelentést a minneapolisi Praedictix Weather csatorna meteorológusa. Susie Martin az International Babywearing Week (kb.: Nemzetközi Babahordó Hét) alkalmából vitte be magával a kicsit a stúdióba. Akciójával a hírek szerint arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a széles körben elterjedt tévhittel szemben igenis lehet valaki egyszerre jó anya és jó munkaerő.

„Sajnos az asszisztens elaludt munka közben” – írja Twitter-oldalán a csatorna.

Kár, hogy nálunk még nem jött divatba a babahordó hét, a közismerten bevállalós Németh Lajost például szívesen megnéznénk hasonló helyzetben.

Our National Forecast today is hosted by Meteorologist @smartinWX and a special guest. Unfortunately, the assistant was found sleeping on the job. We apologize for the inconvenience. #IBW2018 #babywearing #weather #meteorologist pic.twitter.com/4OviWHGlLV